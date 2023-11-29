李：投票前辦繽紛日 冀市民留港 無綫主力製作戶外音樂會 未交代開支

李家超昨日出席行政會議前見記者，宣布將於下月9日、即投票日前一日舉辦「區選繽紛日」，推出一系列文娛活動，包括舉辦大型戶外音樂會及無人機表演，科學館、太空館、藝術館及濕地公園將免費開放，灣仔和觀塘海濱會在夜間舉辦「區選繽紛日」活動，康文署亦會舉行「區選樂繽紛」體育活動。另外，「綠在區區」將於當日提供額外回收積分。

另涵文體活動博物館免費 歡樂滿東華延期

有意見憂慮區選翌日為學校假期會令市民離港，對於是否旨在鼓勵市民留在香港，李家超表示各項活動目標是推動市民投入和重視區選，「希望大家有一個好的氛圍、好的氣氛，跟住翌日去投票」，重申政府一直推動市民留港消費及投票。

政府昨晚發稿公布活動詳情，本報查詢各項活動涉及開支，當局回覆可參考新聞稿；不過稿內未有交代活動成本。據了解區選繽紛日重點活動為戶外音樂會，將於西九文化區舉行，由無綫電視負責主要製作，邀請多名明星表演，目標針對不同年齡層的市民。東華三院原定當晚在無綫直播年度籌款節目《歡樂滿東華》，昨日宣布延期至12月16日晚舉行。

演藝體育政界名人拍片籲投票

據悉政府為呼籲市民投票，將會再推出多條由明星、運動員、政界名人拍攝的宣傳片，包括張智霖、袁詠儀，亦在電視節目宣傳，包括在《東張西望》以植入式廣告正評區議會功能。發展局長甯漢豪與官員一同拍攝宣傳片，稱填海等發展項目將會諮詢區議會。政務司長陳國基昨日主持人力資源規劃委員會時，伙委員持宣傳紙牌影大合照，籲選民投票「搶人才」。全國政協常委唐英年形容區選是落實「愛國者治港」的終極一步。

明報記者

（區議會選舉）