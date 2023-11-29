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東瀛遊：專頁獲「藍剔」後續有6偽冒 累計108個

【明報專訊】東瀛遊上周五就假專頁向facebook母公司Meta發律師信，其後專頁獲「藍剔」認證。不過，東瀛遊昨稱，獲藍剔後仍發現多6個偽冒東瀛遊專頁，而由7月31日起截至昨日，在facebook共發現至少108個假專頁。東瀛遊稱至今接獲逾2萬個顧客查詢，其中60多宗受騙，涉款逾80萬元，有受害人誤以為成功購買兩張往倫敦的國泰商務客位來回機票，損失3萬多元，為單一損失最高個案。

60多宗受騙涉款80萬

東瀛遊執行董事禤國全稱，假專頁在8月至9月主要售賣數百元的5星級酒店住宿套票，「低到唔合理嘅價錢」，連早午晚3餐自助餐人均毋須1000元。他續稱，由於數個演唱會在澳門舉行，故假專頁在10月份主要推出澳門酒店的千元套票，更聲稱有特別渠道在演唱會留座，直至11月臨近假期再轉攻機票，令受害人被騙款項由平均2000元升至逾萬元；目前假專頁主要在facebook出現，但曾發現IG有假專頁的廣告。

東瀛遊稱，今年7月31日首次發現有假專頁，8月23日首次接獲有市民報稱因假專頁而被騙，公司隨即報案，並曾先後4次向Meta申請「藍剔」，卻因「知名度不足」等原因而失敗，後正式向Meta發律師信，要求正視假facebook專頁的嚴重性及訂立申請藍剔的清晰指引，減少消費者墮入虛假專頁的陷阱而招致損失。

稱損失難計 產品查詢少30%

禤國全說，事件對公司造成的實際損失難以估算，但近日公司的自由行產品查詢減少近30%，相對受到一定影響。東瀛遊自由行及同業銷售總經理林明淼補充稱，公司近日廣告受事件影響，點擊率下降30%至40%，需另外安排約15名員工專門負責事件，由於假冒專頁在周末較活躍，員工亦需在非上班時間工作，以便即時回應客人查詢。

林明淼稱，2萬宗查詢主要是本地人，亦有小部分為外地人，當中85%的查詢是核實「超低價」產品真偽，另約10%是在入數前發現是私人戶口而查詢。有騙徒直接騎劫擁有大量追蹤的專頁，再改名為「東瀛遊」行騙，而上周有緬甸教育機構聯絡東瀛遊指控非法入侵其專頁，東瀛遊無奈向對方解釋亦是受害者。

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