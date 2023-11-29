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證監稱無權封虛產平台 李：可重新賦權 「積極考慮應用與洗黑錢相關法例」

【明報專訊】虛擬資產投資平台HOUNAX涉詐騙案，截至昨午4時警方接獲153人報案，涉款約1.53億元。對於證監會稱無權停止HOUNAX運作或封鎖其網站，特首李家超昨出席行會前，被問需否修例賦權證監會，封鎖平台及規管網上誤導資訊；李家超稱如有需要重新賦權給規管部門，政府會積極推進，認為犯罪得益可能構成洗黑錢，故可積極考慮應用與洗黑錢相關法例，相信證監會將積極研究多方面可行措施。

JPEX等運作模式是否屬平台成疑

打擊洗黑錢條例未必適用

消息指出，自JPEX事件後政府和監管機構發現，這類組織並非讓第三方在平台交易不同虛擬貨幣，而是用高回報誘使投資者轉錢給他們投資虛幣。這種操作能否界定為虛擬資產交易平台亦成疑。若不能這樣界定，《打擊洗錢條例》便不適用，《條例》中列明明年5月31日寬限期屆滿後在港經營的虛產平台必須領牌，或不足以煞停JPEX或HOUNAX。

證監會：會與政府及執法部門合作

本報查詢證監會，期望政府如何修例及擴大哪方面權力協助執法，證監會稱，會與政府和執法部門合作，採取迅速措施保護投資大眾，包括執法、信息發放及投資者教育等。翻查資料，財庫局長許正宇上月底在立法會財委會上，曾表示因應外界關注虛擬資產場外交易所，當局會研究修訂法例監管，未來會再諮詢公眾。

選委會議員江玉歡引述證監會條例，指證監會職能是保障投資者及維持證券和期貨業秩序，證監宣稱無法執法是「原則性錯誤」；她稱證監既早悉權力不足便應提出，而非坐以待斃，形容「對上市公司就張牙舞爪，對犯罪分子卻變成無牙老虎」。她認為政府日後修例可參考海外，例如英國金融行為監管局有權向可疑網站提出警告要求關閉，否則會與警方聯合行動封網；澳洲國家反詐騙中心則簡化舉報方法，並協調部門執法。

反詐騙大聯盟召集人、選委會議員吳傑莊稱，本港是自由市場，但同時要平衡堵截詐騙市場措施。他舉例證監最早9月接獲涉HOUNAX投訴，本月初才公布，認為政府可賦權證監有更大權力獲取相關資訊，否則跟進過慢將為人詬病；另外，現時電訊商可按警方要求封鎖可疑網站，他建議日後可賦權證監封鎖可疑虛擬資產平台。

加拿大：無收到涉HGC投訴

另外，本報昨報道，一間名為「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」（下稱HGC）的公司曾宣稱HOUNAX獲發美國和加拿大牌照，而從美、加及澳洲官方紀錄可見HGC登記註冊。本報曾向美、加及澳洲官方部門查詢，是否知悉相關公司疑涉詐騙，以及香港警方有否聯絡他們，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）昨回覆，稱根據政策不會評論個別公司或商業機構；加拿大創新、科學、經濟發展部門則表示，無收到涉及HGC投訴。

相關字詞﹕詐騙 證監會

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