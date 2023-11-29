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港聞

港聞二

髮廊助理與同事爭執 涉捅死助「講數」者

【明報專訊】案發時27歲的髮型助理涉與同事因瑣事爭執，同事找來朋友到場幫忙「講數」，雙方衝突期間，髮型助理持刀捅死同事的17歲朋友。髮型助理被控一項謀殺，昨日不認罪，在高院受審。被告同事Ling（圖，陳家怡攝）供稱，事發前數個月曾與被告吵架，她在髮廊打算將雪糕放進雪櫃時遭被告阻擋，兩人粗言對罵。

事主身中廿刀 被告擬認誤殺遭拒

被告張斌（現年31歲）被控於2019年7月6日在元朗紅棉圍厚德樓地下外謀殺男子黃智煒（終年17歲）。被告擬改為承認一項誤殺，控方不接納。

控方開案陳辭稱，被告與髮廊同事戴澤寧（18歲，又稱Ling）於案發前數個月起有爭執，關係不佳。當晚8時，被告下班在休息室不小心踏中Ling，兩人開始吵架，被告向Ling淋水，Ling掌摑被告，互相挑釁。被告離開髮廊前稱「要打吖嘛，我10分鐘之後返嚟」，Ling遂聯絡兩名友人幫忙，當中一人再找來其他朋友。

近8時半，被告返回髮廊和Ling爭拗，髮廊東主調解不果。Ling不接受被告道歉，遂會合友人，與Ling相識不久的事主帶兩名男子到場，一同入髮廊找被告。被告跟隨Ling步出髮廊後突然取出利刀，爭執間有人持棒狀物打被告，被告用刀捅傷事主，施襲過程少於30秒。東主嘗試分開兩人時遭割傷。

案發後北上 返港被捕稱自衛

事主離去後不支倒地，同晚約10時不治。被告則回到髮廊換衫，抹去血迹，警方檢取閉路電視片段，在髮廊檢獲刀具和染血紙巾。根據驗屍報告，死者頭、面和胸有20處刀傷，其中右肺刺傷、左胸割傷致大量失血。被告當日前往內地，10天後返港被捕，稱事發時只是自衛。審訊今續。

【案件編號：HCCC 306/20】

相關字詞﹕高等法院 髮型屋 謀殺罪

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