髮廊助理與同事爭執 涉捅死助「講數」者

事主身中廿刀 被告擬認誤殺遭拒

被告張斌（現年31歲）被控於2019年7月6日在元朗紅棉圍厚德樓地下外謀殺男子黃智煒（終年17歲）。被告擬改為承認一項誤殺，控方不接納。

控方開案陳辭稱，被告與髮廊同事戴澤寧（18歲，又稱Ling）於案發前數個月起有爭執，關係不佳。當晚8時，被告下班在休息室不小心踏中Ling，兩人開始吵架，被告向Ling淋水，Ling掌摑被告，互相挑釁。被告離開髮廊前稱「要打吖嘛，我10分鐘之後返嚟」，Ling遂聯絡兩名友人幫忙，當中一人再找來其他朋友。

近8時半，被告返回髮廊和Ling爭拗，髮廊東主調解不果。Ling不接受被告道歉，遂會合友人，與Ling相識不久的事主帶兩名男子到場，一同入髮廊找被告。被告跟隨Ling步出髮廊後突然取出利刀，爭執間有人持棒狀物打被告，被告用刀捅傷事主，施襲過程少於30秒。東主嘗試分開兩人時遭割傷。

案發後北上 返港被捕稱自衛

事主離去後不支倒地，同晚約10時不治。被告則回到髮廊換衫，抹去血迹，警方檢取閉路電視片段，在髮廊檢獲刀具和染血紙巾。根據驗屍報告，死者頭、面和胸有20處刀傷，其中右肺刺傷、左胸割傷致大量失血。被告當日前往內地，10天後返港被捕，稱事發時只是自衛。審訊今續。

【案件編號：HCCC 306/20】