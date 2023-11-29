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港聞

港聞二

男子等白車失救 消防隊長：通訊員電腦無店舖資料

【明報專訊】65歲裝修工程判頭2017年報「999」求助時未能說出身處砵蘭街的準確位置，救護車到太子砵蘭街尋人不果收隊，兩小時後事主被發現倒斃路邊；死因研訊昨日繼續。早前證供指事主曾說出附近建材店店名，但消防通訊中心的電腦無連接互聯網，亦無法尋出建材店位置，女消防隊長供稱，該些電腦使用封閉式系統，無店舖資料，而處方2020年已向當值的消防通訊員，每人提供一台支援上網的平板電腦。

法醫：死於支氣管肺炎 病發影響表達

事主賴志超死於2017年6月16日，警務處及消防處並列為與案有利害關係者。衛生署法醫郭嘉琪昨日供稱，解剖發現事主氣管有大量濃液，肺部積水，患慢性支氣管炎及嚴重肺炎。郭分析事主死於支氣管肺炎，病發時出現缺氧和呼吸衰竭，影響清醒程度和言語表達能力。

曾任警方西九龍指揮及控制中心的主管陳森輝表示，只有主管級使用的電腦可上網，通訊員的調派系統不能上網；據其經驗，未遇過通訊員要求上網搜尋地址，但倘通訊員提出，他認為「絕對可以」配合。家屬質疑當日兩名通訊員不斷用「質問」方式詢問，令事主說不出準確地址，哽咽指「佢可憐咁喺街度等咗兩個鐘」；陳表示，無人能預料事件，當時情况只有通訊員最清楚。

消防隊長（控制）胡詠雪則供稱，消防通訊員使用的電腦載有地理資訊系統，系統由地政總署提供，地圖資料會恆常更新，即如果有大廈改名或拆樓，有關部門收到文件資料後會更新。胡表示，該地圖顯示消防局分區、「街井」及直升機坪位置，但不能顯示所有大廈，亦無店舖資料；又指倘通訊員對是否已從報案人獲足夠資訊以派出救護車出現懷疑，「唔緊要，照去咗先（派車）」。

胡又稱，消防通訊中心的電腦為平衡風險，避免泄露報案人資料而使用封閉式系統；通訊員不建議執勤間使用個人手機，予人觀感不佳。案件今續作結案陳辭。

【案件編號：CCDI 745/19】

（死因聆訊）

相關字詞﹕通訊中心 警務處 消防處 砵蘭街 倒斃 死因研訊

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