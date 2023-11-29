曾查出公屋戶內地有樓 房署研誘因鼓勵舉報

小紅書現「海景公屋片」 羅淑佩指造假

另外，早前有身穿瑜伽服女子在內地社交平台「小紅書」一則短片介紹「600平方呎海景公屋單位」，並自稱有內地物業。羅淑佩昨日透露，經查問後發現影片造假，該屋邨並無600呎單位，單位戶主是「瑜伽女」的家翁及家姑，他們稱她只是亂講，署方仍正調查。羅又說，署方已有人監察如Carousell、「小紅書」及Airbnb等網上平台，並有「放蛇」行動，更有個案成功收回單位。

抽查2.5萬戶 59有本地物業不即收樓

今年10月起，公屋租戶須每兩年向房委會申報一次居住情况及有否持有香港住宅物業等。羅淑佩表示，截至周一共收回逾八成半申報表，署方近期再發信提醒租戶明日（30日）前交回。她表示，若租戶身體不適入院、外出公幹等，署方有「人性化處理」，但若蓄意不交表或隱瞞，最嚴重可被即時取消租約。

房屋署透過與土地註冊處建立資料比較及核對機制，並從交回申報表中抽選約2.5萬戶查冊，發現約0.2%、即59個家庭有成員擁香港物業。羅淑佩稱當中4戶涉破產或離婚等，署方不會立即發遷出通知書，會酌情處理，並繼續調查其餘55宗個案。

羅又指，署方曾接獲舉報指有住戶申請公屋時隱瞞擁有內地物業，經深入調查發現有關物業超出資產限額。她稱舉報只提及物業的屋苑名稱，署方透過致函內地省市相關部門或機構查核，確認該住戶在廣東省擁有住宅和商舖單位，已於上月底發出遷出通知書。

境外物業計「資產」 稱銀行保險業獻計查

羅強調擁有境外物業並不代表在香港無住屋需要，惟必須向房委會申報，有關物業將以資產計算；至於如何追查非內地的海外物業，她稱銀行業及保險業界已向署方獻計，惟涉及執法，詳情不便透露。

另外她稱舉報有助打擊濫用公屋，房署正考慮參考好市民獎，給予市民誘因舉報，包括獎狀或獎金，但要具名舉報，方便署方聯絡並查詢，避免虛報。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，申報有可能出現虛報，建議政府建立系統，透過土地註冊處數據，核對全港公屋戶擁有香港物業的情况。他又認為政府常自稱「智慧型政府」，靠人舉報是十分搞笑。