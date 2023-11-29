精神病青年斬黃店東主 判無限期醫院令

案情指女事主與丈夫經營慈雲山嘉華大廈裏的「八道餐廳」。2022年8月24日早上，被告馮志達（20歲）進入餐廳後拿出一把刃長約11厘米的刀，斬事主頭部兩下及刺其右肩。

王官判刑指出，被告案發時帶刀入餐廳，涉案武器鋒利，事主的頭、頸和手均有明顯傷勢，對她而言必是恐怖經歷，如非食客見義勇為阻止，事主的傷勢或更重；她與被告互不相識，被告不是出於報復犯案。

法官引述兩份精神科報告表示，被告有精神障礙，偶爾會聽到不存在的聲音，有極端和暴力幻想，不相信社會規範，極其不可預測。雖然被告還押的15個月期間曾在小欖接受治療，但成效不彰，構成一定公共風險。法官指出，若非被告有精神問題，必定會判監，但基於其精神狀况，就傷人罪判處醫院令。管有武器罪則判入獄4個月，但由於他已還押一段時間，故不用服刑。

【案件編號：DCCC 511/23】