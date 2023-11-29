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港聞

港聞二

今紅館歡迎大匯演 5000免費飛昨派罄

【明報專訊】中國載人航天工程代表團昨起訪港4天，其中代表團今日傍晚將於紅磡香港體育館出席「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」，約5000張免費門票昨即日派罄。特首李家超形容這次代表團訪港，充分體現中央政府對香港特區的厚愛和支持。代表團長、中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，期望此行可推動港澳地區參與更多載人航天事業。

團長冀推動港澳多參與航天事業

民政事務總署昨午1時起，於20間民政諮詢中心派發共5000張大匯演劃位免費門票，每人限取兩張，民政總署昨晚9時宣布，門票已全部派出。其中在灣仔柯布連道民政諮詢中心，昨開始派發後不足15分鐘，約280張門票悉數派罄。大匯演今日下午5時起舉行，無綫電視翡翠台會現場直播。

林西強昨在媒體見面會上表示，今次到訪是應香港及澳門特區政府邀請，目的向港澳居民報告國家載人航天工程的最新進展，分享中國空間站圓滿完成建造的喜悅，推動港澳地區參與更多載人航天事業。

李家超昨早出席行政會議前見記者時宣布代表團訪港，稱代表團訪港體現了三大意義：體現國家航天科技取得重大發展，令香港人感到自豪；體現國家對香港青年的重視；體現國家對香港科技界的高度重視和肯定。李家超昨日在代表團歡迎晚宴致辭時形容，中國從1992年決定開展載人航天工程，至去年全面建成中國空間站，向全世界展示如何以「中國速度」，朝着航天夢進發。

相關字詞﹕航天員 載人航天 航天工程 林西強 民政事務總署 全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演 中國載人航天工程代表團

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