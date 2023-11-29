太空站港研設備港人管理 國家航天團盼更有利科研 訪港4日 將與教界學生交流

是次代表團17名成員，由林西強帶領，包括3類人員：工程總體代表、執行空間站在軌建造任務的4名航天員，以及空間站研製建設各系統代表；4名訪港航天員為神舟十二號的劉伯明、神舟十三號的王亞平、神舟十四號的陳冬及神舟十五號的張陸。代表團將於本周五（12月1日）離港，據央視新聞報道，代表團之後會到澳門訪問兩天。

21載荷專家入圍最後遴選

林西強回應傳媒提問時交代載荷專家選拔進度，稱第四批預備航天員選拔包括載荷專家，按照初選、複選及定選3個階段，計劃選拔12至14名預備航天員。他說，今年3月完成初選，共有100多人進入複選階段；至今年8月完成複選，有21人入圍最後的定選環節，包括多名來自港澳地區的候選對象。

李：顯國家重視港科技

陳冬表示，中國空間站有港澳地區研發的科學載荷設備，由港澳地區自己的載荷專家管理和維護科研設備，「他們更精通、他們更熟悉」，發揮自身優勢，可取得更有價值的科學成果。他期望通過這類選拔，可助激發港澳地區青少年「愛科學、學科學、用科學」的熱情，同時可帶動港澳地區的科技發展。

林西強形容，明顯感受到港澳地區對航天項目的參與範圍愈來愈廣、程度愈來愈深，國家重大航天項目的港澳元素及貢獻愈來愈大，希望可看到港澳地區的航天員進駐中國空間站，港澳科教界設計的應用載荷設備能在空間站內展開試驗。

就國家去年首次在港選拔載荷專家，特首李家超昨在代表團歡迎晚宴致辭時形容，這次選拔代表國家對香港科技界的高度重視和肯定，期待香港候選人有機會參與國家載人航天工程，達到代表團成員「一樣的高度」。

在昨日的媒體見面會，代表團交代中國空間站最新發展情况。中國航太科技集團五院空間站系統總設計師楊宏表示，中國空間站去年完成三艙組合體的在軌組裝建造，活動空間達到110立方米，提供了6個睡眠區、兩個衛生區，可實現長期3人、短期6人在軌駐留。

另外，林西強公布中國空間站首次全貌照片，稱照片在上月30日由神舟十六號航天員返回地面前以高清相機拍攝，是在軌首次獲取以地球為背景的中國空間站全貌圖像，亦是首組反映空間站全構型的工作照。