米埔建9客房 可留宿觀鳥

WWF獲香港賽馬會慈善信託基金資助近3.47億元，於2018年動工升級及改善設施，今年竣工。重建後的訪客中心將提供9間配備獨立浴室的雙牀房間，客房以米埔找到的物種命名，例如歐亞水獺及招潮蟹，除了公眾，到訪的專家、學生及海外交流團體亦可住宿。中心亦設多個學習及活動區域，以促進學生及市民學習濕地相關知識，各地專家亦可就濕地管理交流。

鋪無障礙棧道 增兩觀鳥屋

此外，WWF在原有水泥小徑上鋪設長約1公里的無障礙木棧道，方便傷健人士參觀，路面按無障礙設施的標準設計，闊度最少達1.65米，兩旁設有安全路壆，防止輪椅滑出路徑，沿路亦設避車處，方便輪椅人士出入。

WWF高級營運經理王偉東表示，由於本港西北的泥土粒較細，土質較鬆軟，故在木棧道底部設有可手動調校高度的裝置，以解決木棧道旁的魚塘或基圍塘壆不穩問題。王續稱，原有的水泥路和木棧道之間亦預留最少6厘米間距，以減輕對野生生物的影響，讓細小的哺乳類動物及無脊椎動物容易通過。

至於兩座新建的3層觀鳥屋，保護區東北面的「賽馬會翠鳥觀鳥屋」主要供公眾人士和學校團體使用，保護區南端的「賽馬會魚鷹觀鳥屋」則專為專業研究人員及觀鳥人士而設，兩屋均採用自然通風設計，並配備太陽能風扇。

WWF：工程避遷徙季 區外組裝

王偉東強調保護區內所有工程均於候烏遷徙的季節外進行，建築組件在保護區外裝嵌，避免在區內做水泥工程。他稱工程由WWF邀請獨立的環境督察監督，確保符合最高環保水平，亦聘用有豐富經驗的生態顧問公司，以緩解工程對生態的潛在影響。