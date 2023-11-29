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港聞

港聞一

認掌紋昔靠人手 08年引入電腦鎖定疑犯

【明報專訊】現年六旬男子40年前闖入屯門單位強姦女童案，昨日承認強姦，判囚7年。屯門重案組第二隊高級督察楊文迪昨稱，警方過往主要以人手校對掌紋，直至2008年指紋辨識系統提升，同年以電腦鎖定疑犯身分通緝，經追查才在2021年於荃灣拘捕被告。楊稱，希望判決對事主家人有交代，讓受害人安息。本案屬受害人逝世後疑犯方被控強姦罪成，楊指類似案件少之又少，強調警方鍥而不捨將犯人繩之於法。

警：事主死後疑犯被控罪成「極少」

翻查警隊官方刊物《警聲》，2011年曾訪問時任高級警司盧桂朗，內文提及2008年前，鑑證科的第二代電腦系統只能協助搜查及比對手指紋印；直至2008年3月引進第三代電腦系統，即「電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統」，除能搜查案發現場所蒐的指紋及掌紋，相比以前需時很久的工序，現時數小時內便完成，而且準確度由第一代的七成增至第三代的九成，紋印搜查效率提高。文中警方引述數據稱，以往鑑證科每月經電腦系統成功辨證45宗案件的指模，訪問當年則多達80宗。

鑑證科今年8月受訪提到，早前斥資1100萬元擴充法證指紋實驗室及添置設備。高級警司陳誠昌受訪時，談及2008年本港發生性工作者連環被殺案，當年加入鑑證科3年的他憶述社會人心惶惶，負責查案的單位很大壓力，憂隨時出現下個受害者。他提到案發現場很凌亂和不堪入目，周圍都是血，慶幸鑑證人員在一道木門找到一隻血掌印，配合當時用作比較掌紋的新電腦系統，協助鎖定並拘捕疑犯，防止再有其他受害者。

相關字詞﹕警方 高等法院 強姦案 鑑證科

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