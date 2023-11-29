事主自殺 男子認40年前強姦囚7年 13歲受害創傷纏餘生 官稱被告21年沒犯案減刑

辯方曾爭議可否只憑40年前供辭提控

被告王晉全（現年60歲）承認於1983年1月20日，在屯門新發邨某單位強姦女童X。控方曾撤銷強姦罪，在交付案件前重新加控強姦罪（見表）。控方昨在庭外解釋，辯方曾爭議事主已身故，可否單憑她40年前的供辭提控，最終控方認為證據充足，重新檢控強姦罪。

6案底 23年前亦入屋綁女子

控方在被告認罪後表示，被告有搶劫、盜竊等6項案底，在2000年同樣牽涉闖入他人住所搶劫，並綁起一名女子；本案事主X案發後一直飽受抑鬱症困擾，形容本案是「殺死那女孩的其中一個因素」。庭上透露，X曾任兼職補習教師，但在過世前10年經常留院，無法工作。

事主逝前10年常留院 無法工作

辯方求情稱，被告在2002年最後一次獲釋後沒再犯案，已改過自新，積極做義工服務長者，並照顧患病的同居女友。

特委法官陳政龍判刑時指出，X案發時年幼、事件帶來極大創傷，本案牽涉使用暴力，並在一個X本來應感安全的地方發生，採納10年量刑起點，被告在定審期後認罪，可減刑22%；陳官亦基於被告自2002年沒再犯案，不再對公眾構成威脅，加上事隔40年，再減刑9個月，總刑期為7年。

控方案情指出，X的胞姊與丈夫在新發邨某單位居住，平日外出上班，X不時會在午飯時間到姊姊家。案發當天，13歲的X正讀中一，早上約11時半到姊姊家，留意到一名陌生人、即被告尾隨她上樓，她開門入屋時，被告推她入內並關門，聲稱身上有刀，威脅X勿作聲，隨後用衣物捂X的嘴巴、綁其手腳，強姦她後離開。

衣櫃留掌印 前年遇截查被捕

X隨後到附近警崗向一名女警求助，稱陰道疼痛及在流血，當時X情緒激動、不住飲泣，亦披頭散髮、嘴角受傷。警方隨即到事發單位檢取沾有精液的褲子、內褲、染血的紙巾等，亦陪同X在附近搜索被告，一無所獲。警方另在衣櫃擷取一個掌印，但當時未能辨認身分。

X事後情緒受困，中五輟學後家人帶她求醫，她被轉介青山醫院，其後一直出入醫院。1999年4月7日，X短暫出院，同日自殺，終年29歲。

警方將指紋辨識系統電子化後，在2008年辨認出掌印屬於被告並通緝他。2021年8月15日，被告在荃灣被巡邏警員截查時被捕。被告在警誡下表示，案發時任職鋁窗工，不時藉工作闖入他人住所搶劫，他記得曾將一名年約13至15歲女童推入單位搶劫，但無印象有否強姦她。

【案件編號：HCCC 42/23】

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