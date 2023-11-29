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灣區熱搜：師生受擾安全隱患惹關注 官媒促想辦法開放非全禁

【明報專訊】內地部分大學疫後復常沒有立即向公眾開放校園，仍維持疫情時期的管理政策，一度引起社會關注；甚至有報道指因此出現「黃牛黨」網上叫賣「付費進校」服務，聲稱有辦法帶人入校園。

官媒新華社旗下雜誌《半月談》今年9月曾就大學「自封」現象發表評論文章，認為「一刀切」全面封門的做法將大學與社會隔絕，既削弱了高校服務社會、傳承文化、引領創新等基本職能，又有違公眾領略高校人文環境的普遍期待，與大學開放包容的基因背道而馳。

文章又指，雖然有觀點認為封閉管理可提高學校管理效率，加強保障校園安全，但這種觀點實質上是懶政思維作祟，大學管理者應該有擔當，要動腦筋想辦法解決新問題，而不是簡單地依靠門衛把公眾擋於校門外。

在新冠疫情之前，大學應否對公眾開放已備受爭議，有大學教授抱怨，上課時有外來家長帶着孩子在教室趴着窗戶影相，影響教學秩序；也有指市民在大學跳廣場舞、晚上11時多打籃球，令學生不堪其擾；加上外人過度使用體育器材、設施和場地，導致學校每年要承擔高昂的維護費用，亦帶來校園安全隱患。

過去內地有部分著名大學曾限制外人入校。2017年，中山大學以治安為由，限制外人進入；2018年，北大清華雙雙推出校園參觀預約系統，對外來人員數量和入校時間有明確限制。

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