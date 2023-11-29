灣區熱搜：穗深大學對外重開 悟校風品美景美食

明報記者 司徒聰穎

（1）廣州中醫藥大學 藥材「水晶宮」貫穿3層樓

廣州中醫藥大學前身是廣東中醫藥專門學校，1995年起用現名，是首批國家「雙一流」高校（即世界一流大學和一流學科建設）、廣東高水平大學重點建設高校，也是廣東省人民政府、教育部、國家中醫藥管理局共建的中醫藥高校。學校現有大學城和三元里兩個校區，今次均對外開放。

大學有招收海外及港澳台學生，並建設教育部粵港澳聯合實驗室及在香港中文大學建立3個傳承工作站。作為培訓中醫藥人才的院校，校園洋溢一股濃烈的「藥材味」。

既難得參觀校園，也就不能錯過校園內的廣東中醫藥博物館。博物館成立於2006年，由室內展廳和室外中草藥種植園區組成，是華南地區最大的中醫藥博物館。其中「最奪目」的是二樓中庭嶺南中草藥液浸標本展區「中藥水晶宮」，展區貫通3個樓層，展出以嶺南中草藥為主的600瓶藥用植物原色浸製標本，站在不同樓層都能欣賞到晶瑩剔透、散發着綠色光芒的標本，故得此名。

三樓的醫史館展出約2000多件中醫藥相關文物文獻，包括全國僅3套的清代廣彩描金十二生肖圖瓷藥瓶、陳李濟蠟丸罐、王老吉涼茶罐等。四樓中藥館則是華南地區最大的中藥標本中心，藏有道地藥材、珍稀中藥及常用中藥等標本。

博物館外的中草藥種植園區，包括植物室外教學基地藥王山、時珍山，以及嶺南名醫壁兩大部分。其中藥王山栽種中草藥2200多種；長達百米、高4米的紅砂岩浮牆嶺南名醫壁，是以嶺南文化和嶺南醫藥特色為背景，展示晉代以來在嶺南醫學史最具影響力的10名醫者的學術成就。

由於校園及博物館分開兩個預約系統，欲兩者一併參觀，就要分別預約。

廣州中醫藥大學

地址：

三元里校區：廣州市白雲區機場路12號大院

大學城校區：廣州市番禺區廣州大學城外環東路232號

預約方式：微信小程序「廣中醫訪客預約」

開放時間：周末、法定假日及寒暑假9:00-11:30、14:30-17:00，每日200名額

廣東中醫藥博物館

地址：廣州市番禺區廣州大學城外環東路232號廣州中醫藥大學內

預約方式：微信公眾號「廣東中醫藥博物館」

開放時間：周一至周六9:00-16:45，周日閉館

（2）華南農業大學 品嘗最受歡迎酸奶

簡稱「華農」的華南農業大學，前身為華南農學院，1984年改為現名，以農業科學和生命科學為優勢學科，去年入選為「雙一流」高校，是現時13所廣東省高水平大學之一。

去到華南農業大學，當然要品嘗一下當地享負盛名的華農酸奶。今年2月大學還新開華農酸奶文化館。該館所在的建築物建於1935年，曾是原國立中山大學最早修建的學生膳堂，後成為華農第一學生飯堂。2021年起經修繕活化，這座近百年歷史的建築物變身為現在的華農酸奶文化館。

文化館外部仍保留原始歷史建築風貌，館內設有餐吧及茶座，提供用華農酸奶製作的奶昔、鮮乳茶。作為一所農業大學，華農酸奶是學校的科研成品。早在上世紀30年代，華農前身一部分的嶺南大學農學院已開辦乳品製造場，生產「嶺南牛奶」，及至60年代末，農學院將研究領域拓展至酸奶研製，到80年代，玻璃瓶裝的華農酸奶開始在校內銷售；1997年，學校成立華南農業大學乳品廠，正式對外銷售華農酸奶，主要供銷予廣東其他大學，甚至有「整個廣東的大學都在喝」的美譽。

華農酸奶的奶源選自華農自家牧場，標榜無防腐劑、無色素、無香精，保質期雖短，但口感更好。2021年，有內地電商平台發起大學科研美食比賽，全國近20所大學科研製作的食品參賽，由平台用戶投票，結果華農酸奶脫穎而出，贏得冠軍。

除了酸奶，華農校園的紫荊花也很有名，每年3月開花季節，校園都染成粉紅色的花海，十分浪漫。此外，校園內的華南農業博物館，則是華南地區首個以農業與自然資源為主題的博物館，展現了中國及世界農業的發展歷史。

華南農業大學

地址：廣州市天河區五山路483號

預約方式：微信公眾號「華南農業大學」（暫只許使用內地身分證預約）

開放時間：周一至日

（3）華南理工大學 游走「校園十景」

簡稱「華工」的華南理工大學，分為五山校區、大學城校區和廣州國際校區，是中國「四大工學院」之一。五山校區是「老校區」，2003年由華工全校師生投票選出「華工校園十景」，包括孫中山塑像、校訓石、北湖、西湖及金銀島、逸夫人文館、致遠石、百步梯、6號樓、12號樓，以及大學正門。

地址：

五山校區：廣州市天河區五山路381號

大學城校區：廣州市番禺區廣州大學城外環東路382號

廣州國際校區：廣州市番禺區興業大道東777號

預約方式：微信小程序「華園出行通」

開放時間：周六日、法定假日、校慶日及校園開放日9:00-18:00

（4）深圳大學 別有「洞」天

深圳大學在深圳經濟特區成立不久提議創辦，是深圳第一所大學，從1983年1月決定籌辦到同年9月27日開學，僅用了8個月時間。目前有粵海（含滄海校區）和麗湖兩個校區，其中粵海校區的致藝樓因牆上大小不一、錯落有致的方塊格子，被稱為「洞洞樓」；麗湖校區的君子石，是該校區的第一文化地標。

由於深大校園比較大，可乘坐校園巴士遊覽，每人每次車費1元人民幣。

地址：

麗湖校區：深圳市南山區學苑大道1066號

粵海校區：深圳市南山區南海大道3688號

預約方式：微信小程序「深圳大學校園參觀預約」

開放時間：周一至日8:30-17:30

（5）深圳北理莫斯科大學 融合中俄文化

深圳北理莫斯科大學是中國第一所中俄合辦大學，校內建築融合中俄文化，既有彰顯俄羅斯斯大林式建築風格的塔樓，又有中國的園林景觀、古韻涼亭。該校主樓與莫斯科大學主樓外形相似，是校園的地標建築，頂端閃耀的「深北莫之星」是校園的最高點。校園整體建設於2021年獲得中國建築行業最高榮譽魯班獎。

地址：深圳市龍崗區大運新城國際大學園路1號

預約方式：微信公眾號「深圳北理莫斯科大學」

開放時間：周一至日9:00-12:30、13:00-18:00