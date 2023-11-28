【Emily】獲榮譽博士 張竹君籲研疫後心理支援 忍喪夫痛主持記招 仁大：一日不可無此君

醫教研貢獻大 林順潮同獲授銜

贊辭提到「祝君安好」係百姓最常用嘅一款毛巾，而張竹君主持記者會成為市民心中一個標誌、一道風景，形容佢係最受歡迎、喜愛嘅公職人物；而佢面對記者「刁鑽問題，嘮叨嘅發問，張醫生都氣定神閒，不慍不火，以柔克剛，細心同耐心嘅解答」。

張竹君上台致謝辭時不忘感激整個抗疫團隊，話疫情期間社會合作同信任至為關鍵。佢提到防疫措施會對市民精神同心理健康、社會結構、經濟體系造成深遠影響，又引述研究發現只有四分之一市民認為生活恢復到疫前情况，大家需要探討點樣向有需要嘅人提供心理同精神健康支援，令決策者明瞭實况、主動制定未來政策，令社會日後更具化解危機嘅能力。

仁大喺林順潮贊辭提到，林喺醫、教、研嘅傑出貢獻屢獲國際醫學界肯定，無愧「仁心仁術」四字，同仁大「樹德立仁」理念相契合。