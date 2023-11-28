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【Emily】獲榮譽博士 張竹君籲研疫後心理支援 忍喪夫痛主持記招 仁大：一日不可無此君

【明報專訊】樹仁大學噚日舉行第49屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，向衛生防護中心傳染病處主任張竹君同立法會選委界別議員林順潮頒授榮譽社會科學博士。仁大為張竹君撰寫嘅贊辭提到，張醫生嘅丈夫喺新冠疫情初期患惡疾後病逝，佢既要探望丈夫同照顧家庭，亦不忘出席「430」記者會，要強忍喪夫之痛，表現非常專業同有責任感，仲話張竹君試過連續72日主持記者會，敬業、樂業、專業精神實屬難得，證明市民「一日不可無此君」。

醫教研貢獻大 林順潮同獲授銜

贊辭提到「祝君安好」係百姓最常用嘅一款毛巾，而張竹君主持記者會成為市民心中一個標誌、一道風景，形容佢係最受歡迎、喜愛嘅公職人物；而佢面對記者「刁鑽問題，嘮叨嘅發問，張醫生都氣定神閒，不慍不火，以柔克剛，細心同耐心嘅解答」。

張竹君上台致謝辭時不忘感激整個抗疫團隊，話疫情期間社會合作同信任至為關鍵。佢提到防疫措施會對市民精神同心理健康、社會結構、經濟體系造成深遠影響，又引述研究發現只有四分之一市民認為生活恢復到疫前情况，大家需要探討點樣向有需要嘅人提供心理同精神健康支援，令決策者明瞭實况、主動制定未來政策，令社會日後更具化解危機嘅能力。

仁大喺林順潮贊辭提到，林喺醫、教、研嘅傑出貢獻屢獲國際醫學界肯定，無愧「仁心仁術」四字，同仁大「樹德立仁」理念相契合。

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