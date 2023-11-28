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港聞

港聞二

與事主祖母叔叔串謀妨司法 原審犯錯 涉姦父教女改口供加刑 上訴庭批案情駭人聽聞

【明報專訊】疑遭父親強姦的少女於案件開審及作供前被母親帶往深圳，親人又吩咐她「詐傻扮懵」，最終少女改口供令父親脫罪。涉案4名親屬被裁定串謀妨礙司法公正等罪成判囚，上訴庭批准其中3人加刑，昨頒下判辭指原審法官對涉案父親判刑未能反映本案嚴重「達到駭人聽聞的地步」，將兩罪刑期同期執行是原則上犯錯，亦錯誤考慮祖母及叔叔因為親情及愚孝犯罪，有一定的無形得益。

少女X的父親、祖母和叔叔早前被裁定串謀妨礙司法公正罪成，父親另被裁定「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪成。律政司就涉案的其中3人提出刑期覆核獲批，涉案父親原本判監6年半，加刑至9年半，祖母和叔叔由監禁4年9個月改判6年。

律政司一方覆核刑期陳辭，指各被告濫用X對至親信任，成功令X改口供，原審法官就3人判刑的懲罰及阻嚇不足。答辯方反對，稱父親所用手法簡單，祖母年老及有悔意，叔叔或相信胞弟無辜犯案。

案件今年6月開庭審理。判辭指妨礙司法公正屬嚴重罪行，批評涉案父親一而再、再而三地操控其他被告，屬始作俑者及受益人，祖母施以小恩小惠，叔叔在開審前探監告訴胞弟「到時盡力」，他們有計劃並持續犯案，達成目的。

指家人同一陣線

傷害或更甚陌生人

判辭又指被告向年幼的X施壓，令她在庭上推翻證供，對其成長的價值觀影響深遠，情節嚴重；家人聯成同一陣線對無助的X造成傷害，可能比陌生人更甚。

因此，上訴庭將X父的量刑基準上調至9年，兩罪分期執行，以嚴懲及阻嚇意圖動搖法治根基的行為，祖母及叔叔亦須加刑；考慮到刑期覆核及3人於去年初至今年中刑滿獲釋，各獲酌情減刑一年半，改判後3人再度入獄。至於3人另就定罪上訴遭駁回，上訴庭認為控方結案陳辭並非極具個人意見色彩，沒有構成不公。

【案件編號：CAAR13/21、CACC193/21】

相關字詞﹕上訴庭 刑期覆核 叔‧叔 祖母 父親 串謀妨礙司法公正

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