召白車地址不詳男子失救 家屬質疑警方消防無上報

事主賴志超，警務處及消防處並列為與案有利害關係者，研訊另設陪審團。事主長女賴曉晴供稱，2017年6月16日早上9時許，她接到警方來電指事主去世，被發現時身處砵蘭街286號，她說，「知道爸爸成日喺嗰條街買嘢。」

無準確位置為何不用定位系統

時任警通訊員：職責只是接線筆錄

時任警方通訊員，現已退休的陳燕芳表示，當日早上近6時接到事主報案，要求傳召救護車，陳即時接線至消防通訊中心，展開三方通話。事主無法說出準確位置，只提供身處砵蘭街、「太子近美光瓦仔」等線索（見表）。陳被問為何不通知上司，啟動手機定位系統以找出事主位置，陳解釋系統一般用於山難拯救，她當時聽事主「講到說話」，故判斷事主清醒，而且自己的職責只是接線至消防通訊中心及協助筆錄。

至於由誰負責考慮手機定位系統，陳表示是由消防通訊員決定及提出要求，她再協助轉達要求予她上司。事主長女質疑陳，「你唔指示去上司度，你係對我爸爸嘅生命唔負責任」，並形容事主「危在旦夕」、處於「死亡邊緣」，他無法清楚講述身處何方。

消防通訊隊目：已通知救護車地點線索

消防通訊中心消防隊目江學智供稱，砵蘭街長約1.5公里、橫跨旺角及油麻地消防局，如果不縮窄範圍會無法安排最近的消防局出車。由於最後事主提到太子，故他將求助人位置定於太子道西與砵蘭街交界，同時以無線電通知救護車，指事主就位置提供了「賣瓦仔」、「美光」的線索。

救護總隊目指示擴大搜索 7分鐘後收隊

救護總隊目姚忠強案發時隸屬旺角消防局，當日早上6時02分，姚接獲指示前往太子砵蘭街，知悉求助人「頭暈氣喘、喺美光賣瓦仔路邊坐下」。救護車8分鐘後抵達現場，但不見求助人身影。姚表示，指引要求救護員如未發現求助人，要盡量於周圍尋找求助人。當時姚指示隊員駕車擴大搜索範圍，搜索7分鐘無發現，考慮人手資源後通知電台收隊。研訊今續。

【案件編號：CCDI 745/19】

明報記者

（死因研訊）