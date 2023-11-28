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懲署設中英筆試 供DSE未達2級者

【明報專訊】懲教署繼今年9月放寬入職體能測試標準，下月起增設中英文筆試，有意投考二級懲教助理但未符中學文憑試（DSE）中英文科第2級成績者，完成筆試後會被視為符合語文能力要求。根據今年6月立法會文件，懲教署空缺率10.1%。

二級懲教助理適用

「二級懲教助理中/英文筆試」12月1日起接受報名，筆試以文憑試中英文科第2級為基準，分中文及英文兩份試卷，均需作答一條實用寫作題及20道選擇題，當中部分問題涉及懲教工作元素，考生須於60分鐘內完成每份試卷。懲教署稱筆試可考核語文寫作、邏輯思考、字詞辨析、句子辨析及詞句運用能力，通過筆試者會被視為符合二級懲教助理職位的語文能力要求，成績永久有效，僅適用於投考二級懲教助理。

據保安局今年6月提交立法會文件，2022/23年度懲教署實際人手5860，空缺率10.1%，即仍欠缺約500多人。六大紀律部隊中，懲教署空缺數目是第二多，僅次警務處，空缺率則排第3。

懲教一成空缺 9月放寬體能試

懲教署今年9月中起採用新的入職體能測試標準，適用於懲教主任及二級懲教助理，包括將體能測試項目由5項改為4項、穿梭跑次數減近一半等。懲教署當時亦將二級懲教助理的體能測試、基本法及香港國安法測試、小組面試及遴選面試由兩日縮短至一日內完成。

紀律部隊近年面對招聘困難，警務處、海關同消防處今年中已先後放寬投考資格及要求。其中警務處今年5月增中英文筆試，有閱讀理解、語文運用等題目類型，投考者60分鐘內完成50至60道選擇題，通過便等同文憑試中英文科第2級水平。

相關字詞﹕懲教署

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