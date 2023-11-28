房協打擊濫用公屋措施周五推

非常住3個月視濫用 5年禁再申

房協昨表示，上月已在轄下所有出租屋邨張貼通告，亦已發信通知已簽署附有「富戶政策」條款租約的租戶。房協總監（物業管理）潘源舫稱，10項加強打擊濫用公屋措施分短、中、長期3階段實施，短期措施包括房協轄下出租屋邨租戶若丟空或非經常持續居於單位，會被視為濫用，非經常持續居住的定義修訂為3個月；房協亦正與地政總署商討使用有關物業查冊系統安排，將主動查核租戶是否擁有香港住宅物業。

富戶政策研擴至所有租戶

至於中期措施，明年4月1日起房協將擴大現行「富戶政策」涵蓋範圍至所有簽訂新租約的租戶，所有已簽署附有「富戶政策」條款租約的租戶，由租約生效開始，須每兩年申報戶主及所有家庭成員是否擁有香港住宅物業；租戶亦須每兩年申報有持續居於單位，並已遵守與居住情况相關的租約條款；以及授權房協向政府部門及公私營機構查核租戶資料等。

房協稱，長遠會研究將「富戶政策」擴展至轄下所有租戶，另會將家訪管理系統數碼化，又會將非辦公時間家訪安排恆常化，並已加強宣傳教育，增加舉報途徑，包括於房協網頁增設舉報懷疑濫用公屋的電子表格。