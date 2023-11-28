明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

房協打擊濫用公屋措施周五推

【明報專訊】管理近3.3萬個出租單位的房屋協會，本周五（1日）起分3階段實施10項加強打擊濫用公屋措施，包括因虛假陳述、違反租約條款等而被終止租約的前租戶，以及其在租約內已年滿18歲的家庭成員，由終止租約翌日起計5年內被禁止再次申請公屋；優化「富戶政策」措施則於明年4月1日起實施，包括戶主及所有家庭成員購入香港住宅物業後，必須在一個月內向房協申報，擁有香港住宅物業的租戶必須遷出。

非常住3個月視濫用 5年禁再申

房協昨表示，上月已在轄下所有出租屋邨張貼通告，亦已發信通知已簽署附有「富戶政策」條款租約的租戶。房協總監（物業管理）潘源舫稱，10項加強打擊濫用公屋措施分短、中、長期3階段實施，短期措施包括房協轄下出租屋邨租戶若丟空或非經常持續居於單位，會被視為濫用，非經常持續居住的定義修訂為3個月；房協亦正與地政總署商討使用有關物業查冊系統安排，將主動查核租戶是否擁有香港住宅物業。

富戶政策研擴至所有租戶

至於中期措施，明年4月1日起房協將擴大現行「富戶政策」涵蓋範圍至所有簽訂新租約的租戶，所有已簽署附有「富戶政策」條款租約的租戶，由租約生效開始，須每兩年申報戶主及所有家庭成員是否擁有香港住宅物業；租戶亦須每兩年申報有持續居於單位，並已遵守與居住情况相關的租約條款；以及授權房協向政府部門及公私營機構查核租戶資料等。

房協稱，長遠會研究將「富戶政策」擴展至轄下所有租戶，另會將家訪管理系統數碼化，又會將非辦公時間家訪安排恆常化，並已加強宣傳教育，增加舉報途徑，包括於房協網頁增設舉報懷疑濫用公屋的電子表格。

上 / 下一篇新聞

HOUNAX疑似關聯公司 董事姓鄧郵址湖南
HOUNAX疑似關聯公司 董事姓鄧郵址湖南
9月接投訴 證監：無權封網 增防騙宣傳
9月接投訴 證監：無權封網 增防騙宣傳
旅議會：去年9月見假旅社專頁 近期涉四五社
旅議會：去年9月見假旅社專頁 近期涉四五社
三隧「按時收費」設實時價屏 不列時間 議員憂爭拗
三隧「按時收費」設實時價屏 不列時間 議員憂爭拗
研究：20年後極端暴雨量料增四成 學者促早定對策 「勿用過去規劃將來」
研究：20年後極端暴雨量料增四成 學者促早定對策 「勿用過去規劃將來」
熱夜料多五成 最長連續15天 北都或重災區
熱夜料多五成 最長連續15天 北都或重災區
今交代明年電費 中電撥2億援基層 港燈斥5500萬
今交代明年電費 中電撥2億援基層 港燈斥5500萬
逾百工地分享數據助ESG發展 建造商會：冀建基準獎勵承建商
逾百工地分享數據助ESG發展 建造商會：冀建基準獎勵承建商
英創科考察團來訪 有稱監管制度超前倫敦 看好港勤奮網管鬆 AI英企擬落戶
英創科考察團來訪 有稱監管制度超前倫敦 看好港勤奮網管鬆 AI英企擬落戶
「倘失聯繫中西位置 損獨特競爭優勢」
「倘失聯繫中西位置 損獨特競爭優勢」
張建華向康橋之家母企索償 官指空泛命改
張建華向康橋之家母企索償 官指空泛命改
稱郵輪碼頭交通問題已解 楊潤雄拒再推免費巴
稱郵輪碼頭交通問題已解 楊潤雄拒再推免費巴
懲署設中英筆試 供DSE未達2級者
懲署設中英筆試 供DSE未達2級者
召白車地址不詳男子失救 家屬質疑警方消防無上報
召白車地址不詳男子失救 家屬質疑警方消防無上報
救護員執勤禁用私人手機 消防通訊員獲發可上網板腦
救護員執勤禁用私人手機 消防通訊員獲發可上網板腦
男子搬紙箱上車 海關截查檢4.7萬支私煙
男子搬紙箱上車 海關截查檢4.7萬支私煙
與事主祖母叔叔串謀妨司法 原審犯錯 涉姦父教女改口供加刑 上訴庭批案情駭人聽聞
與事主祖母叔叔串謀妨司法 原審犯錯 涉姦父教女改口供加刑 上訴庭批案情駭人聽聞
社民連兩月三擺街站 10人收26票控
社民連兩月三擺街站 10人收26票控
凱施餅店遭入稟清盤 高院頒令21日內付170萬租金
凱施餅店遭入稟清盤 高院頒令21日內付170萬租金
灣區熱搜：立法護投資者 前海創全國先河 加強權益保障 增國內外企業信心
灣區熱搜：立法護投資者 前海創全國先河 加強權益保障 增國內外企業信心
灣區手記：查冊 ／文：尚東美
灣區手記：查冊 ／文：尚東美
【Emily】獲榮譽博士 張竹君籲研疫後心理支援 忍喪夫痛主持記招 仁大：一日不可無此君
【Emily】獲榮譽博士 張竹君籲研疫後心理支援 忍喪夫痛主持記招 仁大：一日不可無此君
【Emily】勞處招聘會供職4500個 年長求職者較多
【Emily】勞處招聘會供職4500個 年長求職者較多
【Emily】周四化身LV天橋 星光大道停開兩晚
【Emily】周四化身LV天橋 星光大道停開兩晚
【Emily】王卓祺出書談反修例 兩制「可不止於2047」
【Emily】王卓祺出書談反修例 兩制「可不止於2047」
【Emily】再出發聯盟：明年起與阿布扎比開投資論壇
【Emily】再出發聯盟：明年起與阿布扎比開投資論壇