稱郵輪碼頭交通問題已解 楊潤雄拒再推免費巴

研加強周邊配套 盼明年上半年公布

楊潤雄於會上稱，政府將改善郵輪碼頭交通配套，包括明年首季開辦往尖沙嘴的新專營巴士線，亦會繼續與碼頭營運商探討增加碼頭活力。他說，政府正檢視如何加強發展郵輪旅遊，包括加強碼頭周邊配套，冀明年上半年公布計劃。

啟德郵輪碼頭現設4條巴士線和一條專線小巴線，多名議員促請政府改善交通配套。民建聯主席李慧琼批評，楊潤雄上任後處理碼頭配套表現差，碼頭「水靜鵝飛」，有巴士線20至30分鐘一班車，要求運輸署短期內改善，吸引本地市民前往。

議員促交商地時間表 政府：有序推

商界（第三）立法會議員嚴剛建議，郵輪泊岸時政府可補貼提供免費穿梭巴士線方便旅客。楊潤雄稱郵輪旅客屬高消費客群，由他們支付交通費並無問題，政府寧願投放金錢提供消費優惠等。

九龍中楊永杰建議將啟德方艙發展為文創設施，設零售及飲食店，以及善用碼頭天台舉辦演唱會及電影放映。旅遊界立法會議員姚柏良則促請政府交代郵輪碼頭周邊3幅商業用地的發展時間表及用途，「我們不能只說留意市場狀况，跟住無了期曬太陽」。政府未交代3幅用地的具體發展時間表，土木工程拓展署東拓展處長梁中立表示，政府會留意物業市場及啟德區商業樓宇的供求情况，有序推出3幅用地發展。