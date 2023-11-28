張建華向康橋之家母企索償 官指空泛命改

張稱董事會無開會 董事：有開張沒赴

原告人為張健華，被告為智友集團有限公司3名董事李永耀、周可仁、楊尚文。楊昨缺席聆訊，其餘各人均無律師代表，親自應訊。

是次聆訊涉及張健華在11月16日申請傳票，要求被告披露董事局及股東大會有關周可仁轉股問題的會議紀錄，以及其股權轉讓文件。周可仁表明反對，指張健華聲稱從未開過會，但會議「從來都有開，紀錄從來都有」，多次通知張開會他均沒出席，又說部分文件只有董事局可查閱，不認為張健華作為股東可過問。

質疑董事秘密入股 無核數報告

聆案官梁文亮認為張健華的申請過於空泛，下令張修訂傳票，押後至12月19日一併處理申請。

張健華今年7月入稟高院，稱要代表共5名原創股東「討回公道」。入稟狀稱周可仁2017年秘密購入股份，其後任命李永耀為董事，楊永尚則秘密購入兩成股權，上述事件均沒召開股東會交代。張又指李、周擔任董事後沒召開周年股東會、沒提供核數報告，原創股東經律師樓去信董事局索取相關文件，但不獲回覆，質疑李、周違反董事誠信。

【案件編號：HCA 1192/23】