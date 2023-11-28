「倘失聯繫中西位置 損獨特競爭優勢」

星自由度較佳 進軍內地不如港

龐浩的公司從事半導體量子點技術，也邁向商業化階段，量子點技術本身可應用於手機、無人駕駛、工業篩查，也有相關技術用於軍事。他向本報解釋，短期沒直接業務需要來港，目前看未來3到5年部署，視乎全球半導體競爭關係、公司能力及不同地方的落地政策。他的另一考慮是出口管制及供應鏈等，「紅外感知技術相對敏感，有些技術也可以軍用，目前也在了解香港對與紅外技術產品的出口要求」。

和新加坡比較，龐浩認為在國際市場及內地市場上，與香港各有千秋，目前先來了解，「例如自由度、政治風險，新加坡可能打8分，香港可能打7分、6分；進軍內地可能剛好相反，香港可能打9分，新加坡可能就打7分」。

龐浩又寄語，香港的國際地位取決香港自身，在全球動盪下如何定位和找到優勢，建立生態系統和企業產業鏈。他認為，除非當今世界完全割裂，只要不割裂，香港作為連結中國及西方兩大經濟體的地位無法被取代。