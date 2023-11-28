英創科考察團來訪 有稱監管制度超前倫敦 看好港勤奮網管鬆 AI英企擬落戶

【明報專訊】西方社會近年對本港負面觀感增加，但仍有不同國家的企業家來港尋找商機，當中一個獲英國商業及貿易部支持的英國創新科技考察團本月中來港考察。有曼徹斯特的初創公司看好香港人才拼搏及較內地開放網絡環境，準備在港開分公司及聘請3名員工，發展人工智能投術，並已在港租用辦公室；有從事房產代幣化初創公司創辦人亦說，香港的監管制度上稍超前倫敦，又形容「中國資金一向就是英國經濟主要貢獻者之一」。
參與者：助撇媒體社媒雜音
多次組織英國和內地科技企業交流的天使投資者、倫敦科技周創辦人Russ Shaw向本報說，類似考察團有助抵消英國和國際負面情緒，「撇開傳媒及社交媒體上雜音」，親身看過後再決定是否進軍香港或內地市場。他說，地緣政治雖改變世界格局，但中國是重要市場，在應對氣候變化、智慧城市或樂齡科技等範疇仍可合作，「要現實一點看，我們還保留相當的接觸」。
今次有15間英國初創企業參加考察團，是本港疫後較有規模的英國創科團，在港5日到訪過投資推廣署、科技園、數碼港，以及與潛在投資者、商會及業界人士會面。
聘移英港人 拼搏態度深刻
Rob Illidge於4年前在曼徹斯特創辦Vulse，結合人工智能為企業及大學增強社交平台LinkedIn的推廣服務，公司考慮擴展至亞洲市場，同時尋求新一輪融資。約半年前，他聘請移英數年的港人Wilson，同時留意到港府銳意推動人工智能等發展，兩人討論後決定在港拓展，並已租用辦公室。Rob對港人拼搏工作態度印象深刻，「好像一個家族企業，每個人都好努力」，他相信香港可接觸更多程式開發人才，他又舉例，內地不能登入LinkedIn，但香港可以，相信在港設立公司有助刺激更多需求。Rob又說，目前英國經濟較難籌集資金，來港擴展對公司整體有好處；他返英後向本報說，訪港行程非常正面，對本地營商文化及目標市場更多了解，初步計劃在港聘請3人，發展人工智能技術。
Wilson則笑言，沒特別出力說服老闆，認為從營商角度而言，不特別涉及敏感範疇，落戶香港是正確選擇。他說目前在英工作環境不錯，較大機會遙距協助管理香港業務。
未見港風險 「華資金向是英貢獻者」
在英國和迪拜設公司的房產代幣化初創Partaken，創辦人Sara之前從未訪港，但留意到香港是因倫敦中心地段不少房地產都是港人擁有。她說，目前英國僅容許機構投資者參與房地產代幣化，形容香港和新加坡的監管較前衛，釐清規管架構後及物色到合作伙伴，不排除在港開分公司。
Sara又認為，英國傳媒「十分偏頗及主觀」，她說看不到來港有任何風險，並形容「香港從來是英國經濟主要參與者，中國資金一向就是英國經濟主要貢獻者之一、尤其是倫敦，無法理解不能在港做生意的論調」。
組織考察團的Tech West England Advocates創辦人Richard Lowe也說，外國商界對一國兩制有誤解，尤其不少人不熟悉香港作為特區的運作。他說，香港是半自治地區，法律、銀行及監管體系與英國相似，會建議初創公司判斷考慮擴展及出口時，應以事實為基礎。