英創科考察團來訪 有稱監管制度超前倫敦 看好港勤奮網管鬆 AI英企擬落戶

參與者：助撇媒體社媒雜音

多次組織英國和內地科技企業交流的天使投資者、倫敦科技周創辦人Russ Shaw向本報說，類似考察團有助抵消英國和國際負面情緒，「撇開傳媒及社交媒體上雜音」，親身看過後再決定是否進軍香港或內地市場。他說，地緣政治雖改變世界格局，但中國是重要市場，在應對氣候變化、智慧城市或樂齡科技等範疇仍可合作，「要現實一點看，我們還保留相當的接觸」。

今次有15間英國初創企業參加考察團，是本港疫後較有規模的英國創科團，在港5日到訪過投資推廣署、科技園、數碼港，以及與潛在投資者、商會及業界人士會面。

聘移英港人 拼搏態度深刻

Rob Illidge於4年前在曼徹斯特創辦Vulse，結合人工智能為企業及大學增強社交平台LinkedIn的推廣服務，公司考慮擴展至亞洲市場，同時尋求新一輪融資。約半年前，他聘請移英數年的港人Wilson，同時留意到港府銳意推動人工智能等發展，兩人討論後決定在港拓展，並已租用辦公室。Rob對港人拼搏工作態度印象深刻，「好像一個家族企業，每個人都好努力」，他相信香港可接觸更多程式開發人才，他又舉例，內地不能登入LinkedIn，但香港可以，相信在港設立公司有助刺激更多需求。Rob又說，目前英國經濟較難籌集資金，來港擴展對公司整體有好處；他返英後向本報說，訪港行程非常正面，對本地營商文化及目標市場更多了解，初步計劃在港聘請3人，發展人工智能技術。

Wilson則笑言，沒特別出力說服老闆，認為從營商角度而言，不特別涉及敏感範疇，落戶香港是正確選擇。他說目前在英工作環境不錯，較大機會遙距協助管理香港業務。

未見港風險 「華資金向是英貢獻者」

在英國和迪拜設公司的房產代幣化初創Partaken，創辦人Sara之前從未訪港，但留意到香港是因倫敦中心地段不少房地產都是港人擁有。她說，目前英國僅容許機構投資者參與房地產代幣化，形容香港和新加坡的監管較前衛，釐清規管架構後及物色到合作伙伴，不排除在港開分公司。

Sara又認為，英國傳媒「十分偏頗及主觀」，她說看不到來港有任何風險，並形容「香港從來是英國經濟主要參與者，中國資金一向就是英國經濟主要貢獻者之一、尤其是倫敦，無法理解不能在港做生意的論調」。

組織考察團的Tech West England Advocates創辦人Richard Lowe也說，外國商界對一國兩制有誤解，尤其不少人不熟悉香港作為特區的運作。他說，香港是半自治地區，法律、銀行及監管體系與英國相似，會建議初創公司判斷考慮擴展及出口時，應以事實為基礎。

明報記者 林勵