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港聞二

逾百工地分享數據助ESG發展 建造商會：冀建基準獎勵承建商

【明報專訊】本港近期接連發生致命工業意外，香港建造商會去年12月撥款1000萬元推出「可持續發展嘉許計劃」，資助工地應用創新科技及協助行業推動ESG（環境、社會及企業管治）發展。商會稱，計劃開始近一年，現有53間承建商參與並提供ESG數據，涉101個工地；下階段將與香港品質保證局合作分析數據；會長林健榮表示，有關數據能為建築工程行業訂立基準線（benchmark），希望政府獎勵具備有關標準的承建商。

伙品質保證局分析

料明年訂ESG基準線

商會表示，計劃包括3個主要部分：首先建立區塊鏈平台，收集參與承建商輸入的ESG數據，以建立行業資料庫，每承建商可獲1萬元參與獎勵；第二是參與承建商若添置或採用建造業安全基金與ESG管理有關的創新科技，最高可獲5萬元資助；第三是透過「ESG職FUN獎賞」手機應用程式，工友可參與各種ESG活動並賺取金幣，金幣可用以兌換多款獎品，總值高達200萬元，該應用程式已錄得逾20萬互動人次。

計劃資料庫包含33個ESG指標，採用區塊鏈技術平台，協助承建商管理及分析數據，檢視工地的ESG表現，從而制定合適政策，實現可持續發展目標。商會義務秘書暨環保小組及健康與安全小組主席王紹恆稱，預計明年商會和香港品質保證局會就有關數據訂立行業ESG基準線，呼籲更多業界人士提供數據。

林健榮稱，商會希望透過計劃推動工地管理智慧化和科技化，若承建商做得好，所得好處是無形的，相信資助一段時間後有助減低有關成本。商會提到，正與科技公司開發一套高空工作的虛擬實境訓練，透過VR裝置訓練工友在高空場景，學習做好安全措施；另一套開發的高空工作智能管理系統，裝置能感測工友有否戴好安全帶，若發生事故，系統會即時向管理人員發警報。

林健榮：推職安健唔係靠罰

政府擬加緊對承建商就工業安全方面的規管，林健榮稱意外發生原因多且複雜，包括工地環境、個人從業員問題、管理、法例等。他強調，若希望推動職安健，「唔係一味靠罰」，要真正了解工友的痛點，稱工地安全文化需多管齊下，包括培訓工友和應用科技。

相關字詞﹕可持續發展嘉許計劃 承建商 區塊鏈 工業安全 建築 香港建造商會

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