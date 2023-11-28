明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

今交代明年電費 中電撥2億援基層 港燈斥5500萬

【明報專訊】政府今午將聯同兩電向立法會環境事務委員會交代明年電費檢討結果，港燈及中電昨先後宣布支援基層措施，其中港燈會向一萬個弱勢家庭派發現金券，每戶200元，以購買日常用品，又會向1200個劏房戶提供1000元電費津貼。中電則推出基層家庭電費補助計劃，分別向5萬個65歲以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元電費資助，以及向2萬個劏房住戶提供各1000元電費資助，又會向58萬個家庭，包括低用電量住宅家庭及享有長者優惠的客戶，每戶派發100元「中電消費券」，鼓勵市民留港消費。

港燈向弱勢派200元現金券

中電津貼基層600元電費

中電企業發展總裁莊偉茵昨在簡報會上被多次問到明年電費調整幅度，她表示今日中電會向立法會詳細交代。至於去年中電因應國際燃料價格飈升而推出的燃料費資助計劃，向合共15萬個劏房戶、長者及低收入家庭等提供燃料費資助，昨公布的基層家庭電費補助計劃，資助名額及涉款總額均有所減少，莊偉茵解釋，每年會推出不同項目幫助不同弱勢社群，要平衡分配資源。

中電和港燈昨宣布，分別撥款逾2億元和逾5500萬元，向有需要家庭提供消費券或現金券，以及電費津貼。翻查紀錄，兩電去年推出的紓困措施款項與今年相若。中電表示，總額逾2億元的社區支援計劃，當中約7000萬元支援基層家庭、包括劏房用戶，為有需要家庭提供電費資助及改善家居電力安全等項目，而其中約5000萬元為基層家庭提供電費補助。

中電稱，《施政報告》提出今年內推出「支援社區客廳試行計劃」，為劏房住戶提供共用設施，中電將撥款300萬元資助社區客廳添置具能源效益的電器及學習配套設施。此外，中電將撥款約800萬元，繼續為劏房戶重鋪電線，以便安裝獨立電表，並向2000個過渡房屋住戶提供每戶2000元的節能電器資助，提升家居能源效益。

港燈明年將撥款逾5500萬元，向有需要人士派發現金券，資助社福機構和學校安裝太陽能光伏系統等，增加本地零碳電力；當中「現金券計劃」對象為參與港燈電費優惠計劃及有經濟困難的客戶，每戶派發一套總值200元現金券，以購買日常用品，料惠及一萬個家庭。

港燈續稱，會與社福機構合作，繼續向合資格劏房戶提供一筆過1000元電費津貼，預料1200戶受惠；港燈亦會資助合資格劏房戶或業主重鋪電力線路以安裝獨立電表，每間劏房資助上限1.5萬元或每個分間前單位6萬元。港燈客戶服務總經理蔡偉民稱，過去5年港燈累計投放近3億元，透過旗下「智惜用電服務」支援社會上不同界別及有需要人士，逾30萬人次受惠。

上 / 下一篇新聞

HOUNAX疑似關聯公司 董事姓鄧郵址湖南
HOUNAX疑似關聯公司 董事姓鄧郵址湖南
9月接投訴 證監：無權封網 增防騙宣傳
9月接投訴 證監：無權封網 增防騙宣傳
旅議會：去年9月見假旅社專頁 近期涉四五社
旅議會：去年9月見假旅社專頁 近期涉四五社
三隧「按時收費」設實時價屏 不列時間 議員憂爭拗
三隧「按時收費」設實時價屏 不列時間 議員憂爭拗
研究：20年後極端暴雨量料增四成 學者促早定對策 「勿用過去規劃將來」
研究：20年後極端暴雨量料增四成 學者促早定對策 「勿用過去規劃將來」
熱夜料多五成 最長連續15天 北都或重災區
熱夜料多五成 最長連續15天 北都或重災區
逾百工地分享數據助ESG發展 建造商會：冀建基準獎勵承建商
逾百工地分享數據助ESG發展 建造商會：冀建基準獎勵承建商
英創科考察團來訪 有稱監管制度超前倫敦 看好港勤奮網管鬆 AI英企擬落戶
英創科考察團來訪 有稱監管制度超前倫敦 看好港勤奮網管鬆 AI英企擬落戶
「倘失聯繫中西位置 損獨特競爭優勢」
「倘失聯繫中西位置 損獨特競爭優勢」
張建華向康橋之家母企索償 官指空泛命改
張建華向康橋之家母企索償 官指空泛命改
稱郵輪碼頭交通問題已解 楊潤雄拒再推免費巴
稱郵輪碼頭交通問題已解 楊潤雄拒再推免費巴
房協打擊濫用公屋措施周五推
房協打擊濫用公屋措施周五推
懲署設中英筆試 供DSE未達2級者
懲署設中英筆試 供DSE未達2級者
召白車地址不詳男子失救 家屬質疑警方消防無上報
召白車地址不詳男子失救 家屬質疑警方消防無上報
救護員執勤禁用私人手機 消防通訊員獲發可上網板腦
救護員執勤禁用私人手機 消防通訊員獲發可上網板腦
男子搬紙箱上車 海關截查檢4.7萬支私煙
男子搬紙箱上車 海關截查檢4.7萬支私煙
與事主祖母叔叔串謀妨司法 原審犯錯 涉姦父教女改口供加刑 上訴庭批案情駭人聽聞
與事主祖母叔叔串謀妨司法 原審犯錯 涉姦父教女改口供加刑 上訴庭批案情駭人聽聞
社民連兩月三擺街站 10人收26票控
社民連兩月三擺街站 10人收26票控
凱施餅店遭入稟清盤 高院頒令21日內付170萬租金
凱施餅店遭入稟清盤 高院頒令21日內付170萬租金
灣區熱搜：立法護投資者 前海創全國先河 加強權益保障 增國內外企業信心
灣區熱搜：立法護投資者 前海創全國先河 加強權益保障 增國內外企業信心
灣區手記：查冊 ／文：尚東美
灣區手記：查冊 ／文：尚東美
【Emily】獲榮譽博士 張竹君籲研疫後心理支援 忍喪夫痛主持記招 仁大：一日不可無此君
【Emily】獲榮譽博士 張竹君籲研疫後心理支援 忍喪夫痛主持記招 仁大：一日不可無此君
【Emily】勞處招聘會供職4500個 年長求職者較多
【Emily】勞處招聘會供職4500個 年長求職者較多
【Emily】周四化身LV天橋 星光大道停開兩晚
【Emily】周四化身LV天橋 星光大道停開兩晚
【Emily】王卓祺出書談反修例 兩制「可不止於2047」
【Emily】王卓祺出書談反修例 兩制「可不止於2047」
【Emily】再出發聯盟：明年起與阿布扎比開投資論壇
【Emily】再出發聯盟：明年起與阿布扎比開投資論壇