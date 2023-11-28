今交代明年電費 中電撥2億援基層 港燈斥5500萬

港燈向弱勢派200元現金券

中電津貼基層600元電費

中電企業發展總裁莊偉茵昨在簡報會上被多次問到明年電費調整幅度，她表示今日中電會向立法會詳細交代。至於去年中電因應國際燃料價格飈升而推出的燃料費資助計劃，向合共15萬個劏房戶、長者及低收入家庭等提供燃料費資助，昨公布的基層家庭電費補助計劃，資助名額及涉款總額均有所減少，莊偉茵解釋，每年會推出不同項目幫助不同弱勢社群，要平衡分配資源。

中電和港燈昨宣布，分別撥款逾2億元和逾5500萬元，向有需要家庭提供消費券或現金券，以及電費津貼。翻查紀錄，兩電去年推出的紓困措施款項與今年相若。中電表示，總額逾2億元的社區支援計劃，當中約7000萬元支援基層家庭、包括劏房用戶，為有需要家庭提供電費資助及改善家居電力安全等項目，而其中約5000萬元為基層家庭提供電費補助。

中電稱，《施政報告》提出今年內推出「支援社區客廳試行計劃」，為劏房住戶提供共用設施，中電將撥款300萬元資助社區客廳添置具能源效益的電器及學習配套設施。此外，中電將撥款約800萬元，繼續為劏房戶重鋪電線，以便安裝獨立電表，並向2000個過渡房屋住戶提供每戶2000元的節能電器資助，提升家居能源效益。

港燈明年將撥款逾5500萬元，向有需要人士派發現金券，資助社福機構和學校安裝太陽能光伏系統等，增加本地零碳電力；當中「現金券計劃」對象為參與港燈電費優惠計劃及有經濟困難的客戶，每戶派發一套總值200元現金券，以購買日常用品，料惠及一萬個家庭。

港燈續稱，會與社福機構合作，繼續向合資格劏房戶提供一筆過1000元電費津貼，預料1200戶受惠；港燈亦會資助合資格劏房戶或業主重鋪電力線路以安裝獨立電表，每間劏房資助上限1.5萬元或每個分間前單位6萬元。港燈客戶服務總經理蔡偉民稱，過去5年港燈累計投放近3億元，透過旗下「智惜用電服務」支援社會上不同界別及有需要人士，逾30萬人次受惠。