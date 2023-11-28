熱夜料多五成 最長連續15天 北都或重災區

學者以數據模型推算，熱夜日數的10年平均值將由2011至2020年的約32天，增加五成達到2040至2049年的約48天；最長熱夜連續日數的10年平均值，則將於同時期由約8天增加至約10天，而單次最長熱夜連續日數或可長達15天。此外本港各區的暑熱壓力亦存在差異，研究推算到2040至2049年，沙田、屯門、九龍、港島北、港島南及機場區域或變成熱夜重災區。

學者倡檢視臨時避暑中心分佈

現時民政事務總署在酷熱天氣期間將開放19間臨時避暑中心。吳恩融稱，19間中心分佈在18區，忽略較酷熱、較多人地區的需要，如「深水埗當然有需要過淺水灣」。他建議政府在避暑中心增設施及配套，「讓市民覺得是避暑勝地，才能吸引有需要的人，否則（市民）寧願在劏房熱死也不肯去」。

港大建築學院副教授任超補充，長時間酷熱有損健康，其中連續5天熱夜將增加6.66%死亡風險，長者及長期病患更易中暑及心血管不適，建議政府檢視中心的分佈地點、範圍及數量。