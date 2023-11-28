明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

研究：20年後極端暴雨量料增四成 學者促早定對策 「勿用過去規劃將來」

【明報專訊】一場世紀暴雨於9月突襲本港，癱瘓全城交通，多區現嚴重水浸、山泥傾瀉，事後更掀起有關應對極端天氣的討論。3間大學團隊的聯合研究推算，全球暖化下2040至2049年錄得的「最高一小時雨量」將較今年的極端暴雨增逾四成達每小時230毫米，而熱夜日數10年平均值亦較過去10年增約五成至48天（見另稿）。中大建築學院姚連生建築學教授吳恩融建議政府盡早擬定應對極端天氣的方案，並檢視雨水排放系統，「千萬不要用過去的數值設計、規劃或管理將來的香港」。

中文大學建築學聯同香港大學、科技大學團隊，收集2001年起的本地氣候數據，並以「中溫室氣體排放情景（SSP2-4.5）」為基礎構建模型，推算未來極端暴雨將更頻密、降雨量亦增加；其中2040至2049年的「最高一小時雨量」或逾230毫米，即較9月時「500年一遇」暴雨創下的158.1毫米新高多逾四成；而到2090至2100年，「最高一小時雨量」或錄得接近300毫米雨量（見圖）。

結果亦顯示，在黑色暴雨、10號風球等極端天氣下「每小時降雨量多於10毫米」的時間佔比，料將由過去10年的54%，增至2040至2049年的73%。研究另模擬出2023年「蘇拉」等多個超強颱風的雨量分佈圖，估算同級別的颱風倘於2040至2049年重臨，帶來的雨量將再增加約30%至40%。

指全球暖化下雨量「只會愈來愈烈」

科大數學系與環境及可持續發展學部講座教授馮志雄表示，9月的世紀暴雨「究竟在兩年後回來，抑或4年後回來，其實沒有人知道」，但全球暖化下氣溫升高，大氣中的水氣亦隨之增加，出現極端暴雨的頻率必定會更密，降雨量亦「只會愈來愈激烈」。

學者籲研「更極端預警」系統

吳恩融補充，今次研究以現時二氧化碳排放量大致維持至本世紀中為基礎，惟按目前趨勢，全球碳排放將愈趨嚴重，強調推算結果已「相當保守」。他建議政府定期檢視及更新極端天氣預警系統，「紅雨、黑雨後，還有什麼『白金雨』、『鑽石雨』呢？大於什麼（數值）才是黑雨呢？可能天文台也要檢討下，需不需要一個更極端的（預警）」。

吳恩融認為政府應與各界擬定緊急應對規程，包括水浸黑點的防洪備災措施等，「如果兩倍的水去到黃大仙站，黃大仙會水浸成什麼樣呢？或是否只得黃大仙會水浸呢？」他又呼籲市民常備緊急避難用品，萬一受困亦能維生。

相關字詞﹕熱夜 水浸 極端天氣 全球暖化

上 / 下一篇新聞

HOUNAX疑似關聯公司 董事姓鄧郵址湖南
HOUNAX疑似關聯公司 董事姓鄧郵址湖南
9月接投訴 證監：無權封網 增防騙宣傳
9月接投訴 證監：無權封網 增防騙宣傳
旅議會：去年9月見假旅社專頁 近期涉四五社
旅議會：去年9月見假旅社專頁 近期涉四五社
三隧「按時收費」設實時價屏 不列時間 議員憂爭拗
三隧「按時收費」設實時價屏 不列時間 議員憂爭拗
熱夜料多五成 最長連續15天 北都或重災區
熱夜料多五成 最長連續15天 北都或重災區
今交代明年電費 中電撥2億援基層 港燈斥5500萬
今交代明年電費 中電撥2億援基層 港燈斥5500萬
逾百工地分享數據助ESG發展 建造商會：冀建基準獎勵承建商
逾百工地分享數據助ESG發展 建造商會：冀建基準獎勵承建商
英創科考察團來訪 有稱監管制度超前倫敦 看好港勤奮網管鬆 AI英企擬落戶
英創科考察團來訪 有稱監管制度超前倫敦 看好港勤奮網管鬆 AI英企擬落戶
「倘失聯繫中西位置 損獨特競爭優勢」
「倘失聯繫中西位置 損獨特競爭優勢」
張建華向康橋之家母企索償 官指空泛命改
張建華向康橋之家母企索償 官指空泛命改
稱郵輪碼頭交通問題已解 楊潤雄拒再推免費巴
稱郵輪碼頭交通問題已解 楊潤雄拒再推免費巴
房協打擊濫用公屋措施周五推
房協打擊濫用公屋措施周五推
懲署設中英筆試 供DSE未達2級者
懲署設中英筆試 供DSE未達2級者
召白車地址不詳男子失救 家屬質疑警方消防無上報
召白車地址不詳男子失救 家屬質疑警方消防無上報
救護員執勤禁用私人手機 消防通訊員獲發可上網板腦
救護員執勤禁用私人手機 消防通訊員獲發可上網板腦
男子搬紙箱上車 海關截查檢4.7萬支私煙
男子搬紙箱上車 海關截查檢4.7萬支私煙
與事主祖母叔叔串謀妨司法 原審犯錯 涉姦父教女改口供加刑 上訴庭批案情駭人聽聞
與事主祖母叔叔串謀妨司法 原審犯錯 涉姦父教女改口供加刑 上訴庭批案情駭人聽聞
社民連兩月三擺街站 10人收26票控
社民連兩月三擺街站 10人收26票控
凱施餅店遭入稟清盤 高院頒令21日內付170萬租金
凱施餅店遭入稟清盤 高院頒令21日內付170萬租金
灣區熱搜：立法護投資者 前海創全國先河 加強權益保障 增國內外企業信心
灣區熱搜：立法護投資者 前海創全國先河 加強權益保障 增國內外企業信心
灣區手記：查冊 ／文：尚東美
灣區手記：查冊 ／文：尚東美
【Emily】獲榮譽博士 張竹君籲研疫後心理支援 忍喪夫痛主持記招 仁大：一日不可無此君
【Emily】獲榮譽博士 張竹君籲研疫後心理支援 忍喪夫痛主持記招 仁大：一日不可無此君
【Emily】勞處招聘會供職4500個 年長求職者較多
【Emily】勞處招聘會供職4500個 年長求職者較多
【Emily】周四化身LV天橋 星光大道停開兩晚
【Emily】周四化身LV天橋 星光大道停開兩晚
【Emily】王卓祺出書談反修例 兩制「可不止於2047」
【Emily】王卓祺出書談反修例 兩制「可不止於2047」
【Emily】再出發聯盟：明年起與阿布扎比開投資論壇
【Emily】再出發聯盟：明年起與阿布扎比開投資論壇