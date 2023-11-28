研究：20年後極端暴雨量料增四成 學者促早定對策 「勿用過去規劃將來」

中文大學建築學聯同香港大學、科技大學團隊，收集2001年起的本地氣候數據，並以「中溫室氣體排放情景（SSP2-4.5）」為基礎構建模型，推算未來極端暴雨將更頻密、降雨量亦增加；其中2040至2049年的「最高一小時雨量」或逾230毫米，即較9月時「500年一遇」暴雨創下的158.1毫米新高多逾四成；而到2090至2100年，「最高一小時雨量」或錄得接近300毫米雨量（見圖）。

結果亦顯示，在黑色暴雨、10號風球等極端天氣下「每小時降雨量多於10毫米」的時間佔比，料將由過去10年的54%，增至2040至2049年的73%。研究另模擬出2023年「蘇拉」等多個超強颱風的雨量分佈圖，估算同級別的颱風倘於2040至2049年重臨，帶來的雨量將再增加約30%至40%。

指全球暖化下雨量「只會愈來愈烈」

科大數學系與環境及可持續發展學部講座教授馮志雄表示，9月的世紀暴雨「究竟在兩年後回來，抑或4年後回來，其實沒有人知道」，但全球暖化下氣溫升高，大氣中的水氣亦隨之增加，出現極端暴雨的頻率必定會更密，降雨量亦「只會愈來愈激烈」。

學者籲研「更極端預警」系統

吳恩融補充，今次研究以現時二氧化碳排放量大致維持至本世紀中為基礎，惟按目前趨勢，全球碳排放將愈趨嚴重，強調推算結果已「相當保守」。他建議政府定期檢視及更新極端天氣預警系統，「紅雨、黑雨後，還有什麼『白金雨』、『鑽石雨』呢？大於什麼（數值）才是黑雨呢？可能天文台也要檢討下，需不需要一個更極端的（預警）」。

吳恩融認為政府應與各界擬定緊急應對規程，包括水浸黑點的防洪備災措施等，「如果兩倍的水去到黃大仙站，黃大仙會水浸成什麼樣呢？或是否只得黃大仙會水浸呢？」他又呼籲市民常備緊急避難用品，萬一受困亦能維生。