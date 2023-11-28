三隧「按時收費」設實時價屏 不列時間 議員憂爭拗

運署：免有人為省錢「衝閘」

次階段「分時段收費」下，周一至六早晚繁忙時段私家車行西隧收60元，紅隧、東隧40元，繁忙時段前後為「過渡時段」，收費會每兩分鐘遞增或遞減兩元。其餘日間時間屬「一般時段」，三隧均收30元，晚上至翌晨收20元。商用車及的士全日分別劃一收費50元及25元。

陳恒鑌：星亦有顯示 署方稱會研

陳恒鑌形容，分時段收費是與時間有關的政策，顯示屏理應提供實時時間，讓駕駛者了解當時屬什麼時段收費水平，令其有「時間記憶」，記起只要避開繁忙時間提早或延後出門，隧道費可更便宜。他稱，委員亦關注如無顯示實時時間，不熟悉政策的駕駛者或誤以為屏上收費水平改變只是「當機（系統失誤）」，亦易引人質疑系統是否實時運作。

陳引述署方解釋，不提供時間原意為免促使駕駛者「衝閘」，「怕大家心急，望住佢一分鐘又一分鐘，愈來愈貴」。陳不認為會引起「衝閘」，因新加坡分時段收費系統亦有顯示時間，未見有問題，他引述署方稱會研究。至於顯示屏僅以圖案代表4類車種，陳稱如附文字或需中英並茂，版面會太複雜，認為圖示說明更簡潔易明，惟目前私家車及商用車圖案設計相似，盼署方改善。

至於收費系統穩定度，陳恒鑌說運輸署稱已做大量測試，系統每小時能處理車流量為現時實際流量10倍以上，委員會亦將密切留意次階段的分流數據，若發現方案不足以吸引駕駛者改變出行習慣，將與政府商討其他方案。委員會副主席陳紹雄不希望系統會如康文署新訂場系統般「甩轆」，促署方緊密監察。