三隧「按時收費」設實時價屏 不列時間 議員憂爭拗

【明報專訊】三隧分流次階段「分時段收費」下月17日實施，立法會交通事務委員會昨到西隧行政大樓視察及聽取運輸署簡介籌備情况。委員會主席陳恒鑌向本報稱，據署方介紹，次階段實施時隧道出入口附近將設收費顯示屏，向駕駛者提示私家車、電單車、的士及商用車4類車種實時收費水平，惟沒同步顯示實際時間，署方解釋若列出時間會令部分駕駛者「心急」，為省費「衝閘」。不過，陳認為「成件事都與時間有關」，有必要讓駕駛者清楚看見隧道費如何按實際時間增減以減少爭拗，促署方重新考慮增設顯示實際時間。
運署：免有人為省錢「衝閘」
次階段「分時段收費」下，周一至六早晚繁忙時段私家車行西隧收60元，紅隧、東隧40元，繁忙時段前後為「過渡時段」，收費會每兩分鐘遞增或遞減兩元。其餘日間時間屬「一般時段」，三隧均收30元，晚上至翌晨收20元。商用車及的士全日分別劃一收費50元及25元。
陳恒鑌：星亦有顯示 署方稱會研
陳恒鑌形容，分時段收費是與時間有關的政策，顯示屏理應提供實時時間，讓駕駛者了解當時屬什麼時段收費水平，令其有「時間記憶」，記起只要避開繁忙時間提早或延後出門，隧道費可更便宜。他稱，委員亦關注如無顯示實時時間，不熟悉政策的駕駛者或誤以為屏上收費水平改變只是「當機（系統失誤）」，亦易引人質疑系統是否實時運作。
陳引述署方解釋，不提供時間原意為免促使駕駛者「衝閘」，「怕大家心急，望住佢一分鐘又一分鐘，愈來愈貴」。陳不認為會引起「衝閘」，因新加坡分時段收費系統亦有顯示時間，未見有問題，他引述署方稱會研究。至於顯示屏僅以圖案代表4類車種，陳稱如附文字或需中英並茂，版面會太複雜，認為圖示說明更簡潔易明，惟目前私家車及商用車圖案設計相似，盼署方改善。
至於收費系統穩定度，陳恒鑌說運輸署稱已做大量測試，系統每小時能處理車流量為現時實際流量10倍以上，委員會亦將密切留意次階段的分流數據，若發現方案不足以吸引駕駛者改變出行習慣，將與政府商討其他方案。委員會副主席陳紹雄不希望系統會如康文署新訂場系統般「甩轆」，促署方緊密監察。