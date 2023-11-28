明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

三隧「按時收費」設實時價屏 不列時間 議員憂爭拗

【明報專訊】三隧分流次階段「分時段收費」下月17日實施，立法會交通事務委員會昨到西隧行政大樓視察及聽取運輸署簡介籌備情况。委員會主席陳恒鑌向本報稱，據署方介紹，次階段實施時隧道出入口附近將設收費顯示屏，向駕駛者提示私家車、電單車、的士及商用車4類車種實時收費水平，惟沒同步顯示實際時間，署方解釋若列出時間會令部分駕駛者「心急」，為省費「衝閘」。不過，陳認為「成件事都與時間有關」，有必要讓駕駛者清楚看見隧道費如何按實際時間增減以減少爭拗，促署方重新考慮增設顯示實際時間。

運署：免有人為省錢「衝閘」

次階段「分時段收費」下，周一至六早晚繁忙時段私家車行西隧收60元，紅隧、東隧40元，繁忙時段前後為「過渡時段」，收費會每兩分鐘遞增或遞減兩元。其餘日間時間屬「一般時段」，三隧均收30元，晚上至翌晨收20元。商用車及的士全日分別劃一收費50元及25元。

陳恒鑌：星亦有顯示 署方稱會研

陳恒鑌形容，分時段收費是與時間有關的政策，顯示屏理應提供實時時間，讓駕駛者了解當時屬什麼時段收費水平，令其有「時間記憶」，記起只要避開繁忙時間提早或延後出門，隧道費可更便宜。他稱，委員亦關注如無顯示實時時間，不熟悉政策的駕駛者或誤以為屏上收費水平改變只是「當機（系統失誤）」，亦易引人質疑系統是否實時運作。

陳引述署方解釋，不提供時間原意為免促使駕駛者「衝閘」，「怕大家心急，望住佢一分鐘又一分鐘，愈來愈貴」。陳不認為會引起「衝閘」，因新加坡分時段收費系統亦有顯示時間，未見有問題，他引述署方稱會研究。至於顯示屏僅以圖案代表4類車種，陳稱如附文字或需中英並茂，版面會太複雜，認為圖示說明更簡潔易明，惟目前私家車及商用車圖案設計相似，盼署方改善。

至於收費系統穩定度，陳恒鑌說運輸署稱已做大量測試，系統每小時能處理車流量為現時實際流量10倍以上，委員會亦將密切留意次階段的分流數據，若發現方案不足以吸引駕駛者改變出行習慣，將與政府商討其他方案。委員會副主席陳紹雄不希望系統會如康文署新訂場系統般「甩轆」，促署方緊密監察。

相關字詞﹕陳紹雄 陳恒鑌 運輸署 分時段收費 三隧分流

上 / 下一篇新聞

HOUNAX疑似關聯公司 董事姓鄧郵址湖南
HOUNAX疑似關聯公司 董事姓鄧郵址湖南
9月接投訴 證監：無權封網 增防騙宣傳
9月接投訴 證監：無權封網 增防騙宣傳
旅議會：去年9月見假旅社專頁 近期涉四五社
旅議會：去年9月見假旅社專頁 近期涉四五社
研究：20年後極端暴雨量料增四成 學者促早定對策 「勿用過去規劃將來」
研究：20年後極端暴雨量料增四成 學者促早定對策 「勿用過去規劃將來」
熱夜料多五成 最長連續15天 北都或重災區
熱夜料多五成 最長連續15天 北都或重災區
今交代明年電費 中電撥2億援基層 港燈斥5500萬
今交代明年電費 中電撥2億援基層 港燈斥5500萬
逾百工地分享數據助ESG發展 建造商會：冀建基準獎勵承建商
逾百工地分享數據助ESG發展 建造商會：冀建基準獎勵承建商
英創科考察團來訪 有稱監管制度超前倫敦 看好港勤奮網管鬆 AI英企擬落戶
英創科考察團來訪 有稱監管制度超前倫敦 看好港勤奮網管鬆 AI英企擬落戶
「倘失聯繫中西位置 損獨特競爭優勢」
「倘失聯繫中西位置 損獨特競爭優勢」
張建華向康橋之家母企索償 官指空泛命改
張建華向康橋之家母企索償 官指空泛命改
稱郵輪碼頭交通問題已解 楊潤雄拒再推免費巴
稱郵輪碼頭交通問題已解 楊潤雄拒再推免費巴
房協打擊濫用公屋措施周五推
房協打擊濫用公屋措施周五推
懲署設中英筆試 供DSE未達2級者
懲署設中英筆試 供DSE未達2級者
召白車地址不詳男子失救 家屬質疑警方消防無上報
召白車地址不詳男子失救 家屬質疑警方消防無上報
救護員執勤禁用私人手機 消防通訊員獲發可上網板腦
救護員執勤禁用私人手機 消防通訊員獲發可上網板腦
男子搬紙箱上車 海關截查檢4.7萬支私煙
男子搬紙箱上車 海關截查檢4.7萬支私煙
與事主祖母叔叔串謀妨司法 原審犯錯 涉姦父教女改口供加刑 上訴庭批案情駭人聽聞
與事主祖母叔叔串謀妨司法 原審犯錯 涉姦父教女改口供加刑 上訴庭批案情駭人聽聞
社民連兩月三擺街站 10人收26票控
社民連兩月三擺街站 10人收26票控
凱施餅店遭入稟清盤 高院頒令21日內付170萬租金
凱施餅店遭入稟清盤 高院頒令21日內付170萬租金
灣區熱搜：立法護投資者 前海創全國先河 加強權益保障 增國內外企業信心
灣區熱搜：立法護投資者 前海創全國先河 加強權益保障 增國內外企業信心
灣區手記：查冊 ／文：尚東美
灣區手記：查冊 ／文：尚東美
【Emily】獲榮譽博士 張竹君籲研疫後心理支援 忍喪夫痛主持記招 仁大：一日不可無此君
【Emily】獲榮譽博士 張竹君籲研疫後心理支援 忍喪夫痛主持記招 仁大：一日不可無此君
【Emily】勞處招聘會供職4500個 年長求職者較多
【Emily】勞處招聘會供職4500個 年長求職者較多
【Emily】周四化身LV天橋 星光大道停開兩晚
【Emily】周四化身LV天橋 星光大道停開兩晚
【Emily】王卓祺出書談反修例 兩制「可不止於2047」
【Emily】王卓祺出書談反修例 兩制「可不止於2047」
【Emily】再出發聯盟：明年起與阿布扎比開投資論壇
【Emily】再出發聯盟：明年起與阿布扎比開投資論壇