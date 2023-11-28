旅議會：去年9月見假旅社專頁 近期涉四五社

「限時優惠」減戒心 籲向旅社核實

徐王美倫昨於港台《千禧年代》表示，涉及其他旅行社的個案均與東瀛遊相似，「睇落去以為係（真）專頁」。她說疫情期間有旅行社推出自助餐、演唱會門票等優惠，市民其後對假冒專頁廣告戒心降低，加上該些「優惠」以限時招徠，「就嚟冇，得番幾個」，市民因而未有懷疑。

徐王美倫提到，近日亦有騙徒假冒學校或知名團體向旅行社訛稱訂購服務，先提供假支票要求代付其他產品，其後退票，令旅行社損失金錢；議會暫接獲4至5宗相關查詢。她透露，已聯同旅遊界立法會議員姚柏良聯絡警方，亦將向facebook母公司Meta反映有假冒專頁。

東瀛遊稱，8月起向Meta申請「藍剔」驗證徽章，近日才申請成功。資訊科技商會榮譽會長方保僑在同一節目說，近年申請藍剔認證的專頁愈來愈多，商業機構申請「藍剔」須提交商業登記證明，但Meta並非政府機構，核實文件真偽有難度，令處理「藍剔」申請的時間增加。