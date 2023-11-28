9月接投訴 證監：無權封網 增防騙宣傳

梁鳳儀透露，涉及HOUNAX的投訴個案最早於9月底向證監會求助，10月起陸續收到投訴稱未能取回資金，證監會隨即調查。她說，收到投訴或發現可疑平台會調查，並與警方分享情報，強調對違規行為零容忍，不會坐視不理或推諉責任，會採取措施保護投資者，包括發放信息、加強教育等，包括透過電台、巴士車身、多媒體等宣傳防騙信息，亦已簡化網站，方便投資者查閱可疑平台名單。

江玉歡：可疑名單長 如籲「自求多福」

立法會議員江玉歡昨在港台《千禧年代》稱，證監會本月1日將HOUNAX放在無牌公司及可疑網站名單，但名單上公司很多，等同叫市民「自求多福」，質疑事件中證監會角色被動，未及時封鎖可疑公司網頁，擔心有更多不法分子利用虛擬資產交易平台發牌制度冷靜期行騙。

反詐騙大聯盟召集人、立法會議員吳傑莊在同一節目稱，接獲至少5名HOUNAX事件受害人求助，當中有人懷疑被騙100萬元，「嚇到佢有得震冇得瞓」，並被平台指資金有洗黑錢嫌疑，要再存放3%資金以「驗證解凍」。吳提醒，對聲稱回報極高但風險低的投資要多加留神，「自己保護好自己」。