HOUNAX疑似關聯公司 董事姓鄧郵址湖南

本報曾就HGC及該間懷疑關聯公司在本港和海外的註冊事宜向本港警方和證監會查詢，警方不評論個別個案調查細節，重申會採取任何行動，按實際情况依法處理。證監會稱調查仍進行不便補充。

「HGC」名曾現HOUNAX網 澳加地址只列大廈

本報記者以「HOUNAX交易所」搜尋，發現多個網站今年7月轉載多篇文章，聲稱HOUNAX取得美國財政部金融犯罪執法局的MSB（Money Services Business）牌照及加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）牌照；該些文章末端有列出HGC，疑由該公司整理並發出。HGC的名字亦曾出現在HOUNAX網站一份通告上。

翻查美國MSB網頁，HGC於今年5月中登記，登記地址為澳洲墨爾本一座商業大廈，本報隨後在澳洲證券與投資委員會（ASIC）網站發現，HGC同樣於今年5月登記，其地址與在MSB的地址一樣，現任董事為一名於意大利出生的女子。

有港企名稱同加國HGC前名 董事名同

加拿大方面，據FINTRAC紀錄和加拿大公司局（Corporations Canada）資料，HGC於2021年2月在加註冊，報稱地址為渥太華一個商業區內，同樣無列出單位資料；公司局的資料亦發現，HGC由一名姓Deng的加拿大居民任董事，前名為「NC Block Chain Group Limited」，由Charlie Deng今年4月份簽署更改公司名稱。

翻查香港公司註冊處最新資料，未有發現任何與HOUNAX有關聯字眼公司，但有「NC Block Chain Group Limited」的公司紀錄，於2017年成立，登記地址為秘書公司，董事為一名持中國身分證鄧姓男子，英文姓名拼音串法與加拿大文件的董事名稱相同。

訪港企「秘書」報稱地址 「母」謂子失聯久

澳洲和加拿大的官方文件中，HGC報稱地址無單位門號，在本港「NC Block Chain Group Limited」公司文件中，鄧姓董事報稱通訊地址為湖南祁陽縣，公司秘書則為陳姓男子，他同時為3間公司董事，分別以筲箕灣明華大廈I座和2座為通訊地址，但I座已拆卸。本報記者昨晚到訪2座單位，內有老婦應門，她稱是陳母，與兒子失聯多時，不知去向，亦不知財政狀况和從事什麼工作。

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