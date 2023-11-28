灣區熱搜：立法護投資者 前海創全國先河 加強權益保障 增國內外企業信心

明報記者 林迎

《條例》分6章共42條，深圳市前海管理局法治建設處處長宋亮表示，作為全國首部區域投資者保護立法，《條例》是前海投資者權益保護體系的頂層設計，「《條例》緊扣《前海方案》要求，着眼於不重複上位法規定，突出前海投資者保護的特定化需求，推動前海投資者保護制度創新的思路」。宋亮介紹，《條例》進一步完善民企外企權益保護體系，旨在增強國內外企業投資前海的信心，有助於前海營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

着眼「不重複上位法規定」

參照全球相關規定 創新制度可複製

所謂「不重複上位法規定」，是指《條例》的訂立較少照搬全國或廣東省相關法律的條文，而是參照了《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）、《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）及世界銀行《宜商環境》（BEE）中關於投資者保護的相關規定，同時寫入了多條前海歷來在投資、貿易、金融、法治等領域的制度創新。例如第十六條有關前海的港資銀行可在徵得香港居民同意下，共用香港母銀行掌握的同一香港居民信用狀况，就是出自今年2月人民銀行等部門公布的「前海金融30條」。中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余凌曲表示：「這次以特區立法的形式將創新經驗固化，代表這些經驗被前海驗證過，可以發揮優化營商環境、保護投資者權益等作用，值得對外複製推廣。」

此外，《條例》提出要簡化許可經營審批，實施「市場准營承諾即入制」；改善惠企政策落實機制，讓符合資格的企業不用申請便可享優惠，讓投資更便利；同時要求加強企業權益保護，制定「不予實施行政強制措施清單」，減少監管干預，並要求健全民商事糾紛化解機制，從法治上給予投資者更公平和有保障的營商環境。

簡化許可經營審批 改善惠企政策落實

「加強對經營主體合法權益的保護，對穩定經營主體預期、激發市場活力意義重大。」宋亮稱，長期以來，企業多數關注知識產權保護、政府採購、投訴舉報處理等問題，《條例》亦有回應這些關切，例如第二十一至二十二條提到提升前海知識產權保護公共服務體系，支持前海健全有關海外知識產權糾紛的風險預警監控、海外糾紛信息共用和海外維權服務機制等。

「立法的邏輯是從特殊到一般，再以一般來指導特殊。前海擁有許多先行先試成果，但若缺乏上位法律法規依據，會面臨一定的行政風險，即『法無授權不可為』。」華商林李黎（前海）聯營律師事務所管理合伙人丁華文表示，《條例》使前海在相關領域的監管和服務工作有了更明確清晰的指引和規範。