【Emily】顯徑站獲英「出色綠建」評級 全球鐵路首例 外圍裝鳥巢箱 盼引「咕姑固」棲息

港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強話，顯徑站前年已獲評為「優秀」（Very Good），今年升級，為其他車站起示範作用。顯徑站設有大量太陽能系統，其中天台及上蓋分別安裝咗17塊太陽能軟板同123塊單晶太陽能板，每年可生產5萬度電，相當於200個3人家庭1個月用電量。

今年顯徑站加入生態保育元素，車站後勤區域安裝3個鳥巢箱，畀附近出沒嘅16種體型細小雀鳥築巢繁殖。港鐵稱早前已喺落馬洲附近濕地安裝過百個鳥巢箱，結果「入住率」好高，今次喺顯徑站安裝，希望明年4至8月雀鳥繁殖期間吸引到俗稱「咕姑固」嘅珠頸斑鳩同麻雀等棲息。

明年中料試驗氫能車 或載參觀團

陳慶強話，未來新建車站會繼續以「綠色車站」為目標，攞到香港綠色建築議會嘅金級「綠建環評」認證。至於氫能輕鐵，佢話預計明年中會試驗一列長約30米、可載200至300人嘅氫能列車，但預計唔會公開載客，或只載小型參觀團。