初選動機不一：鬥黃增籌碼展抗爭意志

鄒家成稱宣揚香港民族

本案焦點是當戴耀廷提倡「攬炒十步」，被告會否藉在立法會取得多數控制權而運用否決權，無差別否決財案、迫使特首解散立法會及辭職，從而嚴重干擾特區政權機關職能。

其中陳志全和彭卓棋表示不會否決財案；鄭達鴻、李予信稱不跟隨公民黨否決；何啟明理解否決權可用可不用；劉偉聰則表示不關心。何桂藍主張基於財政黑洞而否決，形容投反對票就犯法是匪夷所思，而且否決亦不能直接逼政府回應訴求。施德來、鄒家成和余慧明表示因「五大訴求」而否決，否決權屬談判籌碼。

施、余等也指出，《基本法》列明否決機制，施更引述曾任《基本法》起草委員的譚耀宗談及基本法起草原意，故相信否決財案獲賦權合法，由選民重選立會來解決憲制危機。法官卻指出，《基本法》沒提到逼特首回應五大訴求，質疑這否決原因是否恰當。

庭上證供顯示，被告均有參與戴耀廷發起的初選，但何桂藍庭上明言「35+」（爭過半議席）不可能、凡人無法理解戴；陳志全覺得35+是願望；鄒家成說從不信這個神話；部分被告則料勝算低或被取消資格。

公民黨搶先表明否決財案

鄭達鴻李予信稱不跟黨走

另外，戴提倡的「攬炒十步」亦屢受批評，施德來指推論「好錯」；何桂藍不認同攬炒「宿命論」，強調反抗是香港人的選擇，甚至說戴的「黐線」創見遭激進派攻擊和唾棄，她和鄒謂攬炒是犧牲精神。鄒指攬炒非禁忌，另有5被告稱無讀或留意戴的文章。

綜合被告證供，民主派兩大政黨對否決權取態明顯有別。公民黨態度較積極，搶先於初選組織者召開相關記招。鄭達鴻引述譚文豪表示「與其畀人夾，不如去得盡啲」，指譚和楊岳橋一意孤行公開揚言否決財案，他也不滿黨內執委會是「橡皮圖章」，只能不情願地跟隨黨團，並不民主。

另一邊廂，民主黨反對否決權顯得保守、惹來質問，鄒家成分析戴決定不用簽協議與傳統泛民有關，覺得戴是退縮、兒戲，促使他和張可森、梁晃維發起「墨落無悔」聲明，以示抗爭意志。聲明被指是涉案關鍵文件，反映簽署者共識，鄒則稱不具約束力。

（初選案小結）