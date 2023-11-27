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港聞

港聞二

初選案官聚焦政見否決財案立場 10被告自辯否認協議顛覆 部分被質疑騙選民

【明報專訊】民主派「35+」初選案將於本周三（29日）結案陳辭。案中16人否認《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，其中10人出庭自辯，分別為公民黨鄭達鴻、李予信、民協何啟明、施德來、人民力量陳志全、獨立參選的彭卓棋、劉偉聰，以及被歸類為抗爭派的何桂藍、鄒家成和余慧明。自辯歷時47天，本報統計法官向10名出庭自辯被告的發問內容（見表1），並整理被告對於關鍵議題的立場（見表2及另稿）。各人辯解會否獲接納，還看日後裁決結果。

明報記者 余卓祈 陳家怡

初選案是本港首宗顛覆國家政權案，其中10名被告曾出庭自辯，其間主審的3名國安法指定法官陳慶偉、李運騰和陳仲衡，多次介入發問，並與各被告對答。本報統計3名法官的提問，主要圍繞被告政見、政綱及對否決財政預算案的取態，其中屬「抗爭派」的何桂藍最多被問及反修例運動，民協何啟明則被質疑反對中共。此外，鄭達鴻和李予信等供稱因應國安法實施，曾更改政綱，遭法官質疑欺騙選民。

官假設條件 測試會否否決財案

自辯10人來自不同政治光譜，控方指控他們參加初選，串謀取得立會過半議席後濫用議員職權，投票否決財案，迫使特首解散立會和癱瘓政府運作，從而顛覆政權。根據統計，法官直接問其中9人會不會否決財案，提問次數達19次。各人態度各異，但一概否認存在顛覆政權協議。李運騰曾以不同條件測試立場，問假設無法實現「雙普選」，又或「五大訴求」不獲回應，何桂藍和鄒家成會不會否決財案。

控方證人區諾軒和趙家賢曾供述初選協調會議內容，10名自辯被告作供時，法官共24次引用控方證人的供辭查問，例如民協施德來稱無印象九龍東會議談及否決權，法官陳慶偉隨即引述區諾軒的證供，指說法與區諾軒不符。此外，控方將戴耀廷的「攬炒十步」文章納入初選計劃，法官共14次問被告是否提倡「攬炒」或如何理解攬炒，其中5次針對曾撰文講「攬炒」的余慧明。

官指政見無關案件

但問何桂藍有否反修例

雖然法官表明案件無關政治辯論，惟不少問題仍觸及被告的政見。初選在2019年反修例運動背景下促成，法官共13次問及反修例，要求被告解釋其政黨有否參與示威、為何提倡特赦示威者等。在陳慶偉提問下，何桂藍一度列舉「兄弟爬山」和「齊上齊落」等抗爭精神。

法官亦關注泛民政黨的取態，共12次質疑被告反對或攻擊中共，其中4次針對何啟明，李運騰質疑何主張「打倒共產黨」旨在反中共。此外，法官共11次質疑被告主張激起仇恨或癱瘓港府，如鄭達鴻作供時，陳慶偉質疑公民黨要求特首下台和拒絕任命終院首席法官，屬有意癱瘓港府。

彭曾倡否決 庭上否認稱「扮黃」

公民黨、民協二子和彭卓棋等競逐初選時，曾在政綱或論壇主張運用否決權，各人自辯則改稱不會或未必否決財案，但承認沒向選民交代政綱變化。法官共23次質疑被告誤導或欺騙選民，如李運騰質疑鄭達鴻未必跟黨投票，在公眾眼中或欠公信力；陳慶偉質疑彭卓棋使用選舉語言，聯同團隊串謀作虛假陳述，李運騰更質疑彭為取悅選民而「扮黃」。

刑事審訊講求敘事邏輯，法官共20次質疑或測試被告說法的邏輯，例如鄒家成供稱，財案撥款會反映「五大訴求」有否實現，故他採用五大訴求為唯一標準，審視會否反對財案通過。陳慶偉以自己領導2015年鉛水事件獨立調查委員會為例，指調查委員會牽涉近百萬元開支，卻沒出現在財案項目中，質疑即使港府同意成立反修例調查委員會，亦不會在財案撥款中反映。另外，法官共12次表示本案不涉政治理論、辯論和歷史，李運騰曾打斷辯方對何桂藍的提問，稱法庭對本土派崛起歷史無興趣。

（初選案小結）

相關字詞﹕高等法院 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法 結案陳辭

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