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港聞二

JPEX案單月再拘30人 累計涉款16億

【明報專訊】虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」（JPEX）懷疑串謀詐騙案再有多人被捕，警方昨日公布，案件至今共66人被捕。翻查警方上月底公布數據，約一個月多30人被捕。受害人方面，警方接獲多24人報案，截至昨午5時累計2623人報案，涉及金額約16億元。

警方表示，所有被捕人已獲准保釋候查，須於12月下旬至明年1月下旬報到。案件仍在調查，不排除有更多人被捕，刑事部人員正跟進，並會繼續聯絡涉案人士提供相關資料助查。

證監：接獲15案

遂列Hounax可疑

另外，證監會本月1日將另一虛擬資產平台Hounax列入無牌公司及可疑網站名單，警方前日公開點名呼籲市民留意，指截至前日收到88宗報案，涉及131名事主，損失近1.2億元，其中最多單一損失1200萬元。對於有指證監會監管虛擬資產平台不力，證監會昨日回覆本報稱，曾收到15宗與Hounax有關案件，認為該平台有可疑，故已將之列入無牌公司及可疑網站名單，現仍在調查。

證監會續指，自JPEX案後已與警方成立專責工作小組，加強監察及調查與虛擬資產交易平台相關的非法活動，亦有就Hounax事件與警方分享情報；又指現有法例僅規管持牌虛擬資產交易平台，暫未有權力規管無牌平台。

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