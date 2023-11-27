平機會辦研討 助業界推「數碼餐飲無障礙」

手機「讀」餐牌 助視障者點餐

平機會今日舉行研討會，邀請匯豐無障礙科技專家與部分餐飲業代表分享經驗，平機會主席朱敏健說，了解到不少業界人士願提供相應服務，惟不知從何開始，故舉辦研討會冀助行業實現「數碼餐飲無障礙」目標。

匯豐數碼體驗機無障礙高級經理徐松年說，「數碼無障礙」目標是在設計上涵蓋視障、色盲、弱視，弱聽、坐輪椅、截肢等所有人的需要。本身是視障人士的匯豐無障礙經理阮浩勳介紹「旁白」功能，當他打開手機該功能，手機可朗讀熒幕上的項目，讀取電子餐牌，自言因此更喜歡掃二維碼落單。他又稱外出堂食常遇到不便，例如需透過觸碰屏取票、用食肆提供的電子設備落單等，建議食肆設計電子餐牌時做到簡潔清晰。

怡和：研實時提示排隊進度

怡和飲食集團代表林景文說，疫情加速門店運用數碼科技，現已有85%門店可以無現金支付，旗下Pizza Hut正研究透過流動應用程式實時提示客人排隊進度，改善顯示屏或廣播忽略視障及聽障人士的不足。

大快活數碼及資訊科技部總監蘇嘉浚提及，現時大快活流動應用程式已做到實時提示、調大用戶界面的字體以方便長者等，公司會檢視旁白功能，方便視障人士使用。他又說，中小企業第一步是「數碼化」，並考慮不同客群的需要，例如購置點餐系統等工具時，檢視是否有多重付款方式等；亦可在細節上體現「人性化」設計，例如採用磨砂電子屏，減少反光對視力欠佳顧客造成的影響。

常用功能置頂 長者更易用

被問及如何支援長者電子點餐，蘇認為，前線應更關注長者最常用的功能，快速提供相應支援，例如掃二維碼、使用優惠券等，界面設計上亦應將有關功能置頂或放在顯眼位置。他說數碼化可讓前線員工騰出時間提升客戶服務質素，如「打聲招呼，問候幾句」。