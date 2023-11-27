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逾百市民受訓調查一年 揭蜜蜂訪花傳粉最勤

【明報專訊】植物靠昆蟲傳播花粉繁衍後代，有本地調查發現，蜜蜂到訪各種開花植物的次數，按月平均數較其他昆蟲如蝴蝶、飛蛾及螞蟻為多，顯示蜜蜂全年均會穩定採蜜，傳播花粉。調查亦發現，蜜蜂、蝴蝶及飛蛾到訪外來開花植物的次數較原生品種多，顯示外來植物或更吸引昆蟲傳播花粉，可能影響本地生態。

由環境及自然保育基金資助香港戶外生態教育協會舉辦的「傳靠昆蟲教育計劃」，培訓逾百市民做公民科學家，分為30組，於去年6月至今年6月（不包括1至3月）到全港508個觀察點，每個地點觀察一次，每次15分鐘，記錄到訪的4類傳粉昆蟲「蜜蜂」、「蝴蝶及飛蛾」、「蚊及蠅」、「蜂（不包括蜜蜂）及螞蟻」的出現次數。

昆蟲更愛外來植物 本地生態憂損

香港戶外生態教育協會教育及研究經理蘇英健表示，調查發現蜜蜂是傳播花粉的好幫手，而且「全年無休」。蘇英健指調查期間，蜜蜂到訪開花植物的次數，按月平均至少約4次，最多接近8次，按月平均數較其他昆蟲類別高，而且相對穩定；其次為「蜂（不包括蜜蜂）及螞蟻」，月均到訪次數少於4次，「蝴蝶及飛蛾」更少，大部分月份少於1次，「蚊及蠅」則在多個月錄得約1次或以上。

調查又比較各類昆蟲到訪本地原生及外來開花植物的次數，發現外來開花植物較受歡迎；以蝴蝶為例，牠們到訪29種開花植物，當中24種為外來植物，佔整體約83%，當中包括馬纓丹及白花鬼針草等。

協會初步估計，調查記錄到的外來植物花色艷麗、花管較長，吸引擁有長口器的蝴蝶採蜜，為其傳播花粉，顯示外來植物或較原生植物更能吸引個別種類的昆蟲，對本地植物的生態構成潛在影響。

相關字詞﹕香港戶外生態教育協會 環境及自然保育基金

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