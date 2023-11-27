笑氣麻醉鎮痛 海外現濫用英禁管有

衛生署沒正面回應以往未將笑氣等列為藥物規管的原因，稱藥劑業及毒藥管理局一直檢視香港藥物相關規管及要求；至於過去的醫療氣體事故，該署稱沒備存有關使用醫療氣體的數據。

香港麻醉科醫學院前主席周雨發表示，笑氣用於全身麻醉，也可為病人鎮痛，牙醫、獸醫亦會用；一氧化氮則用於紓緩肺動脈高壓，在深切治療部較常見。

張志偉稱，手術間一般會混合多種麻醉氣體，亦會混入氧氣，避免單一氣體濃度過高引致的副作用；由於笑氣較易令人作嘔和暈眩，現已較少使用。他說照腸鏡、胃鏡及微創手術會注入二氧化碳，以騰出空間讓儀器操作。

由於吸用笑氣可致快感，部分海外地區年輕人濫用。美國於2015年提出規管醫療氣體製造品質標準，今年起亦向公眾諮詢規管笑氣等氣體銷售。英國本月起立例禁止管有笑氣，用於醫療等用途除外，違者最高判監兩年。