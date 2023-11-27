明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

醫療氣體擬規管 「笑氣」列處方藥 醫生料針對製造批發商 臨牀影響不大

【明報專訊】部分醫療氣體可用於手術麻醉，呼吸衰竭等病人亦要聞氧氣，惟本港無法例專門監管醫療氣體。衛生署近日擬將醫療氣體規管為藥劑製品，要求符合藥物註冊要求及銷售管制，當中兩種氣體將列為處方藥物，其餘可作成藥銷售；製造及批發商須遵守發牌規定，署方正向業界諮詢草擬指南。有麻醉科醫生稱是次規管針對製造及批發商，不影響臨牀操作；醫衛界議員林哲玄認為可令醫生對氣體品質更有信心，惟關注會否令供應價格上升。

明報記者 張逸羲

衛生署回覆本報稱，新冠疫情期間經常使用醫療氣體，轄下藥劑業及毒藥管理局審視本港現有監管措施，並參考內地及國際規管情况後作決定。管理局草擬指南並向持份者及公眾諮詢，為期兩個月至明年1月19日，其後將制定指南最終版本，實施日期為通過最終版本兩年後，讓經營者有充足時間遵守。

諮詢兩月 有定案兩年後實施

衛生署藥物辦公室上周一去信業界，指將按《藥劑業及毒藥條例》規管醫療氣體為藥劑製品，涵蓋由氣瓶承載並符合藥劑製品定義的氣體或氣體混合物，及其最內層包裝如容器和閥門。草擬註冊指南列明，註冊氣體須符合穩定性等規定（見表）。

一氧化氮及俗稱「笑氣」的一氧化二氮將列為處方藥物，意味日後須醫生處方才可取得，市民不能自行購買；氧氣、氮氣、二氧化碳、氦氣及醫療空氣等可作成藥銷售或分發，不需受額外規管。藥物辦公室資料顯示，本港有兩間醫療氣體製造商。醫管局、私院、日間醫療中心、診所、獸醫診所、護養院、安老院及部分居家病人有用醫療氣體，署方有為私營醫療機構制定實用指引，消防處也配備氧氣瓶。

麻醉氣體已有臨牀指引

4間公院產房2012年曾發生笑氣泄漏，多名醫護不適，醫管局其後須停用至完成調查及改善。香港麻醉科醫學院前主席周雨發說，學院制定麻醉氣體臨牀指引，勞工處有規管相關環境通風和濃度，認為現有規範充足，相信是次規管僅針對製造及批發商。香港藥劑師工會主席張尹思說，醫院藥劑部負責採購和儲存醫療氣體，新安排變動不大、影響有限。

李輝：院舍用氧 冀不增掣肘

港大醫學院臨牀醫學學院麻醉學系臨牀教授張志偉認為，新規定是合理做法，慢性呼吸疾病患者在院舍或家中或需聞氧氣，認同銷售規管不能過嚴。安老服務協會委員李輝說，其院舍會向醫療產品批發商購買附有編號的細支裝氧氣，政府雖無相關使用指引，但院舍護士會記錄每支氧氣用於哪個長者、使用度數和時間，認為護士有能力判斷和確保安全，冀新規定不會增加掣肘。

林哲玄稱醫療氣體質素欠佳可危及病人安全，例如手術用二氧化碳如有雜質或細菌可造成感染。本港醫療氣體主要供應商為林德港氧有限公司，質素值得信賴，日後製造商須按指南標準生產，令人更有信心。林德港氧至截稿前未有回覆。

相關字詞﹕林哲玄 張志偉 周雨發 笑氣 藥劑業及毒藥條例 藥劑業及毒藥管理局 藥物辦公室 藥物註冊 衛生署 醫療氣體

上 / 下一篇新聞