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料全球2025推最低稅制 陳茂波：港跟隨，不宜早加稅

【明報專訊】財政司長陳茂波早前出席亞太經濟合作組織（APEC）財長會議後提到，有成員正思考增加稅收來源，引起外界關注本港是否要加稅。陳茂波昨稱，新一份《財政預算案》會諮詢公衆，現時談論加稅言之尚早，強調政府要審時度勢，把握民情及商界面對的情况。他指經濟有周期，稅收隨經濟狀况有波動，重點是達到大致平衡，並說經貿組織正推動全球最低稅制，或於2025/26年度落實，屆時香港跟隨料每年可多收150億稅，不宜提早加稅，避免「趕客」。

陳茂波昨在商台《政好星期天》表示，香港稅制簡單，稅收會隨經濟環境波動，最重要是在經濟周期內大致保持平衡，考慮稅制時要顧及國際競爭力及國際稅收制度的方向。他提及經貿組織正推動設立全球最低稅率，屆時香港必須跟隨，料每年可多150億稅收，「若提早做，我們比其他人貴，你就會『趕客』，所以就不聰明」。

被問及明年經濟前景，陳指國際普遍有共識，高息環境會維持一段較長時間，相信明年亦難下調，「是不容易的一年」。他指出，普遍經濟增長放緩，加上地緣政治風險高，或引起較大金融波動，提醒投資要更加小心；估計本港明年會有經濟增長，但仍在評估增長速度，需待財政預算案推出時才可估算增長水平，惟內地出口跌幅較預期大，料本港未來的出口貿易挑戰仍然很大。

他又强調政府會做好招商引資，繼續以審慎理財、量入為出、應使則使的原則處理公共財政，適當運用市場資金及活用金融工具，包括考慮在重點基建融資時發債，或讓市民認購相關債券。

相關字詞﹕加稅 陳茂波

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