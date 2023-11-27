料全球2025推最低稅制 陳茂波：港跟隨，不宜早加稅

陳茂波昨在商台《政好星期天》表示，香港稅制簡單，稅收會隨經濟環境波動，最重要是在經濟周期內大致保持平衡，考慮稅制時要顧及國際競爭力及國際稅收制度的方向。他提及經貿組織正推動設立全球最低稅率，屆時香港必須跟隨，料每年可多150億稅收，「若提早做，我們比其他人貴，你就會『趕客』，所以就不聰明」。

被問及明年經濟前景，陳指國際普遍有共識，高息環境會維持一段較長時間，相信明年亦難下調，「是不容易的一年」。他指出，普遍經濟增長放緩，加上地緣政治風險高，或引起較大金融波動，提醒投資要更加小心；估計本港明年會有經濟增長，但仍在評估增長速度，需待財政預算案推出時才可估算增長水平，惟內地出口跌幅較預期大，料本港未來的出口貿易挑戰仍然很大。

他又强調政府會做好招商引資，繼續以審慎理財、量入為出、應使則使的原則處理公共財政，適當運用市場資金及活用金融工具，包括考慮在重點基建融資時發債，或讓市民認購相關債券。