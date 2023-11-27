警今推網上申請平台 下月涵沙頭角個人遊

《2023年施政報告》提到明年中前全面電子化牌照、申請和批核服務及表格的績效指標。被問到是否無法達標，資訊系統部（數碼服務課）總督察鍾潔盈表示，警方視乎服務使用量決定推展時間表，最後階段涵蓋參觀防罪科等服務使用量較低，料市民以電郵或非線上方式申請亦影響不大。

平台支援多種註冊和登入方式，包括電郵、本地手機號碼、應用程式（App）「智方便」和「智方便＋」，供申請人隨時查閱申請進度和網上支付。警方稱市民日後毋須親身遞交、郵寄或傳真申請至辦事處，故毋須請假遷就開放時間，有助減少交通、輪候時間及避免郵寄失誤；長者等不諳科技者可授權他人代為網上申請。

首階段涉3類服務

平台首階段涵3服務，鍾潔盈稱部分服務年度用量不高，如疫前2019年年均接獲約400多個道路活動申請，外景拍攝申請則約3000多個，故適合作試點；而涵蓋年均逾16萬個的邊境禁區申請，則是配合推廣沙頭角禁區旅遊及今年底推出電子邊境禁區許可證等措施。

不透露負載量「免攻擊」

被問多個部門或機構出現個人資料外泄事故、平台有否加強保安，鍾稱平台在研發及推出前反覆測試，邀獨立第三方評估及審核系統保安風險，並已通過個人資料測試，平台已做系統負載量及壓力測試，惟暫不透露數據，免遭攻擊。

《施政報告》提出明年初起逐步開放中英街以外的沙頭角邊境禁區，去年6月起首階段開放後，警方截至去年底接獲約1.7萬個許可證申請，今年首11個月則接獲約1.9萬個。

下月起市民、旅客及旅行社可經平台申請相關邊境禁區許可證，個人和旅行團每日分別有300和700個名額，先到先得。行動部署理總督察張嘉敏稱處理時間將由現時紙本申請最少4至7工作天，縮短至最少3個工作天；獲批許可證以電子形式發出，市民收電郵或短訊後可下載及列印，人員日後會掃瞄許可證的二維碼核實。