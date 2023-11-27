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父駕車自炒 外傭手抱嬰拋出危殆 全車5傷外傭留醫ICU 父涉危駕被捕

【明報專訊】一輛私家車昨午沿大埔吐露港公路行駛時失控撞壆，後座趟門彈開，外傭及8個月大少主拋出車外。據悉，男嬰一度失去蹤影，其後在路中花槽尋回。全車5人受傷，拋出車外兩人傷勢較重。駕車的男嬰父親涉嫌危險駕駛被捕。

據了解，在花槽尋回的男嬰頭胸受傷，送院時仍有知覺，經初步治理後情况危殆，暫無生命危險，惟頭部腫脹，相信稍後需做手術治療。前座的32歲田姓男嬰母親及駕車的52歲何姓父親均胸口痛，經治理後情况穩定，已出院。據悉，被拋出車外的28歲菲傭面部及四肢受傷，情况嚴重，留醫深切治療部（ICU）；與她同行的27歲同鄉女友人意外後頭暈不適，送院治理後已出院。

屢撞壆趟門開 嬰花槽尋回

現場為吐露港公路近新峰花園、4線往上水方向路段，車速限制為每小時100公里，該路段左邊有路肩，右邊有一段影線。事發昨午2時許，據了解，私家車駛至影線收窄位置時，車輛撞到右邊石壆，車輛趟門彈開，疑沒扣安全帶的外傭與男嬰拋出車外，車輛再衝前約百米始停下，其間曾多次與石壆碰撞。網上片段顯示，意外後有傷者倒卧快線，途經車輛則停在後方為其阻擋，以防遭其他駛至車輛撞到。

私家車車頭損毁，擋風玻璃爆裂，氣袋彈出，車廂地板滿佈雜物及食物。警方事後封鎖部分行車線蒐證，並於疑為發現男嬰位置查看，石壆出現擦花痕迹，行車線留有多段煞車痕。警方調查後以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕男司機。

業界稱未足歲應放嬰兒籃 倡立例

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，受傷男嬰僅約8個月大，在一般情况，不足1歲的嬰兒應放在嬰兒籃，以該籃安全帶緊扣嬰兒，再繫上座椅安全帶。李指出，歐洲、加拿大等地均有法例規定，要求12個月以下嬰兒乘車時使用安全籃，1至12歲則使用兒童安全椅，惟香港只是勸喻式，認為兒童乘車安全「響起警號」，希望政府盡快立例管制。

李耀培又提到，部分家長或因無安全籃而選擇手抱嬰兒，成人應先扣好安全帶再雙手抱嬰，而嬰兒頭部宜面向成人胸口，避免車禍時嬰兒頭部撞向前座椅背。不過他強調，嬰兒坐車時最好是用嬰兒籃，因籃內四周軟墊亦可保護；另外車輛一般設有的中央鎖及兒童鎖，亦可減低車門受撞擊打開又或意外開啟的風險。

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相關字詞﹕兒童乘車安全 李耀培

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