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灣區熱搜：經年深耕 華北華東漸納港味

【明報專訊】九龍冰室全國水吧總監楊如正是2019年廣州及國際賽區金茶王「雙冠軍」，他的徒弟容華清（圖）本月中奪得廣州賽區冠軍。楊如正說華北、華東市場在數年前還未能習慣港式餐飲，幸同行一起努力，近年漸獲內地消費者歡迎。

「以前在上海，顧客覺得港式奶茶『很苦，哪有人喝？』，花了很長時間才慢慢讓大家接受。」楊如正是香港人，在行業打滾逾10年的他說，九龍冰室五六年前剛進入華北、華東市場時，消費者有點抗拒，「港式餐飲還未很普遍，多得同行一班兄弟一起將蛋糕做大，人群慢慢接觸得多，就接受了港式飲食習慣」。

「我們從業者選擇這個行業，首先是因為熱愛，對港式文化、港式奶茶有執著。」楊如正亦嘗試在造型、食材和製作工藝上的創新，例如用冷萃和特調的手法做鴛鴦和檸茶，但不會脫離港式這個「牌坊」。他2019年奪冠後就轉換角色培養新人，「奶茶有很多關鍵細節，參賽最重要是心態，既要平常心對待，又要認真處理」。

他的徒弟容華清是肇慶人，原本是電梯修理工，憑着對香港文化的熱愛轉行冲奶茶。如今已有5年經驗的他，第一次參加金茶王比賽就奪得廣州區冠軍，在大灣區決賽獲優異獎，「時代在進步，市面上也有好多像喜茶那些，但我認為少了港式元素，沒有特色」。

相關字詞﹕金茶王 奶茶 大灣區

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