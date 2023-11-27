灣區熱搜：學院派勝紅褲子 廚院生膺灣區金茶王 「學師」5月糅合調酒手勢 業界盼港奶茶申非遺

明報記者 林迎 陳子淩

麥嘉俊今年8月在金茶王大賽香港賽區奪冠，本月中他代表香港到廣州參加大灣區金茶王決賽，與大灣區其餘10個城市的「金茶王」競技。麥嘉俊說「戰况」激烈，「雖然是港式奶茶比賽，但香港未必一定贏。這邊（內地）發展很快、師傅都好勁，有驚過自己贏唔到」。他最後以不到1分的微弱優勢取得大灣區「金茶王」冠軍，自言捧起巨型金茶杯一刻「驚喜萬分」，「可能是我自創的cocktail（雞尾酒）手勢增加一些印象分，因為傳統奶茶拉完之後沒什麼表演成分，我加入這個手勢是為提高檔次，讓全世界知道香港奶茶並未沒落」。

比賽主辦方香港咖啡紅茶協會主席黃家和稱讚麥嘉俊「好用心，表現好穩定」，評審過程中，評判不會知道哪杯奶茶由誰冲，「不過我之前飲過他（麥嘉俊）的奶茶，奶與茶的比例很好，色澤和溫度也適合」。黃家和也提到麥嘉俊的「調酒」動作，稱「一杯小小的奶茶看似幾十年沒變化，但其實不同的冲製手法，都是思進取的體現」。他對網上有指香港茶餐廳「不思進取」、不及深圳來得有創意等言論不以為然，稱過去亦有金茶王冠軍同時以左手倒茶、右手倒奶來「撞奶」，這些都是從內涵到觀感上的新意，絕非一成不變。

導師:培訓機構願傾囊相授更能育才

黃家和又指出，今屆冠軍來自「學院派」，可見專業培訓對培養本港餐飲人才的重要。與一般「金茶王」來自業界不同，麥嘉俊是香港中華廚藝學院學生，他在香港賽區奪冠時僅學了兩個月冲奶茶，如今也不過5個月經驗。他的導師職業訓練局（VTC）酒店及旅遊學院（HTI）餐飲部總教導員張家榮說，「我們毫無保留地傾囊相授，有什麼便教什麼，不會說怕教識徒弟無師父，要留番一手」。張家榮認為，專業培訓機構較傳統師徒制更能為餐飲界提供人才，提供學術知識之餘更對軌國際水準，提高香港餐飲業界國際形象，「比賽時會要求他（麥嘉俊）穿得正統一些，就是要給大家知道，就算是冲奶茶都可以有一副專業形象」，張家榮點一點麥嘉俊領上的蝴蝶結。

張家榮指出，參賽最大目的是讓學員多見識大場面，吸收更多經驗。他笑說，為了比賽，與麥嘉俊兩周不停研究冲奶茶，「最多一日要試飲10幾杯」。麥嘉俊現時已從學院畢業，成為畢業訓練生，他說之後想學習烹飪、調酒等技能，未來也可能到大灣區開餐廳，將傳統港式奶茶帶到灣區。「我從小的夢想是開一間咖啡店，但又不想只學咖啡，就學了港式奶茶。」麥嘉俊說，現時市面充斥台式手搖茶、檸茶，港式奶茶文化很難快速推廣，「年輕人很少會為飲一杯奶茶入茶餐廳，遊客也不會為飲奶茶來香港」。

「赴法食蠔 赴日食魚生 來港不能為奶茶？」

「我們會去法國食生蠔，去日本食魚生，為什麼世界各地遊客就不能來香港為了飲奶茶？」黃家和另有看法，「港式奶茶豈止是平民恩物，更是香港的非遺文化，需要的是各界支援，去說好這個香港的品牌故事」。他表示，要弘揚港式奶茶，除了業界育新血，也要資源支援及政府推廣，亦欣喜大灣區各市都有熱愛港式奶茶的同行及顧客，「大灣區彼此間的飲食文化相近，易接受、易宣傳港式口味，市場也大；我們可以借助灣區城市同根同源的優勢，於區內進一步推廣港式奶茶，再輻射全國及海外」。他透露，未來有意與內地飲食相關的非遺文化產品合作，共同推廣。