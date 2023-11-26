首間醫療中心面臨釘牌 涉用無牌X光機未註冊針劑

本報昨向衛生署查詢中心資料，獲回覆補充稱，由於牌照被撤銷前中心持牌人有14日書面通知，並可在通知日起計10日內申述，現時未能提供相關資料。中心名稱、私營醫療機構編號及撤銷牌照日期將在牌照撤銷後於衛生署私營醫療機構規管辦公室網站刊登。該署又補充，今次為《私營醫療機構條例》2018年立法以來首次有日間醫療中心被署方發現違規並啟動撤牌程序。

《私營醫療機構條例》2018年立法通過，規定會為病人提供放射治療、麻醉、外科及內窺鏡等8種特定醫療程序的機構需申請日間醫療中心牌照，首批牌照在2021年1月1日生效。

衛生署：或轉介執法部門跟進

除違反牌照條件，衛生署稱，署方亦正跟進涉嫌懷疑使用無牌X光機及未經註冊藥劑製品、無牌行醫的違法行為，至今未有接獲任何與該日間醫療中心相關的不良事件報告，有關X光機已封存，該處所內未發現存有未經註冊藥劑製品。據《輻射條例》，管有或使用無牌X光機屬違法，最高可罰款5萬元及監禁2年；而按《藥劑業及毒藥規例》，非法供應未經註冊藥劑製品屬刑事罪行，最高可罰款10萬元及監禁2年。署方稱，會於調查完結後就檢控事宜向律政司徵詢法律意見，如有需要會將個案轉介相關執法部門或監管機構跟進。