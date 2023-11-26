明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

理大外衝突19人全罪成 16被告各言不同理由 官逐一反駁

【明報專訊】2019年11月理大衝突期間，大批市民前往理大外聲援，警方於尖沙嘴一帶拘捕135人，其中20人被控於科學館廣場外非法集結。除一名20歲女生認罪，其餘19人不認罪受審。法官昨於區院裁決，稱各人身處現場藉此壯大聲勢。有16名被告各辯稱不同理由到場，但法官逐一反駁各人說法不可信，裁定19人均罪成。法官下令各人分別還押至12月8及9日求情及判刑，其間為兩名案發18歲男生索取勞教中心報告。

下月初判刑 案發18歲兩男索勞教報告

20名被告為吳肇韜（案發時18歲，下同）、何兆川（22歲）、陳思晨（23歲）、高敬希（18歲）、曾曉琳（20歲）、陳綺敏（37歲）、王穎彤（21歲）、許巧靜（21歲）、洪妙賢（24歲）、陳東城（43歲）、鄧耀雄（24歲）、鄭肇其（52歲）、施雄國（36歲）、鄭瑞琪（29歲）、陳正雯（18歲）、蔡蒨盈（26歲）、程曉君（26歲）、鍾靜純（27歲）、江麗華（27歲）、劉頌祈（26歲）。曾曉琳是唯一認罪被告，早前判囚9個月兩周。

法官於判辭稱，2019年11月18日早上約8時，有最多200人於科學館廣場外非法集結，警方於華懋廣場外圍捕135人，包括案中所有被告。除了3名被告不作供，其餘16人聲稱各有不同理由才在場。

攜安全套者稱欲救女友弟 官指只想到女友

當中身為註冊社工及山藝導師的鄧耀雄自辯稱，案發前一晚因女友擔心她弟弟參與了理大衝突，他與女友在太子租住酒店，打算翌日在理大附近接弟弟回家。鄧被捕後身上安全套被警方檢為證物，控方指有示威者以安全套製造水彈擲警，更稱鄧去酒店前經過便利店只買了兩個口罩和安全套，可見他當時心中沒弟弟只有自己和女友。法官拒納鄧的供辭，認為他在太子租住酒店與弟弟無關。

丈量員謂看病前花園稍歇 官質疑仍能打機

施雄國時任地政總署丈量員，辯稱上司曾提醒他不要參加社會事件，當日他上班途中不適，想看病前先吃早餐才進入科學館廣場，但途中覺得累，在百周年紀念花園打機休息。施解釋為免兩歲兒子纏着他，故想等岳母帶兒子外出才回家休息，遭法官質疑能行遠路有精神打機，若不想被兒子打擾，大可在地鐵站附近食早餐後待合適時機再乘地鐵回家。

餘下被告提出理由包括買藥、八卦、陪朋友吸煙、找素材做功課、聽從警員指示、前往紅磡站，以及感受社會實况，其後無辜被人群包圍才被捕。法官一一駁斥，稱各被告沒有任何合理理由身處現場，加上部分被告有口罩、手套等物，推論各人明知正發生非法集結仍到場壯大聲勢，裁定全部罪成。

【案件編號：DCCC855/20及DCCC475,609/21】

明報記者

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞