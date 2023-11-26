理大外衝突19人全罪成 16被告各言不同理由 官逐一反駁

下月初判刑 案發18歲兩男索勞教報告

20名被告為吳肇韜（案發時18歲，下同）、何兆川（22歲）、陳思晨（23歲）、高敬希（18歲）、曾曉琳（20歲）、陳綺敏（37歲）、王穎彤（21歲）、許巧靜（21歲）、洪妙賢（24歲）、陳東城（43歲）、鄧耀雄（24歲）、鄭肇其（52歲）、施雄國（36歲）、鄭瑞琪（29歲）、陳正雯（18歲）、蔡蒨盈（26歲）、程曉君（26歲）、鍾靜純（27歲）、江麗華（27歲）、劉頌祈（26歲）。曾曉琳是唯一認罪被告，早前判囚9個月兩周。

法官於判辭稱，2019年11月18日早上約8時，有最多200人於科學館廣場外非法集結，警方於華懋廣場外圍捕135人，包括案中所有被告。除了3名被告不作供，其餘16人聲稱各有不同理由才在場。

攜安全套者稱欲救女友弟 官指只想到女友

當中身為註冊社工及山藝導師的鄧耀雄自辯稱，案發前一晚因女友擔心她弟弟參與了理大衝突，他與女友在太子租住酒店，打算翌日在理大附近接弟弟回家。鄧被捕後身上安全套被警方檢為證物，控方指有示威者以安全套製造水彈擲警，更稱鄧去酒店前經過便利店只買了兩個口罩和安全套，可見他當時心中沒弟弟只有自己和女友。法官拒納鄧的供辭，認為他在太子租住酒店與弟弟無關。

丈量員謂看病前花園稍歇 官質疑仍能打機

施雄國時任地政總署丈量員，辯稱上司曾提醒他不要參加社會事件，當日他上班途中不適，想看病前先吃早餐才進入科學館廣場，但途中覺得累，在百周年紀念花園打機休息。施解釋為免兩歲兒子纏着他，故想等岳母帶兒子外出才回家休息，遭法官質疑能行遠路有精神打機，若不想被兒子打擾，大可在地鐵站附近食早餐後待合適時機再乘地鐵回家。

餘下被告提出理由包括買藥、八卦、陪朋友吸煙、找素材做功課、聽從警員指示、前往紅磡站，以及感受社會實况，其後無辜被人群包圍才被捕。法官一一駁斥，稱各被告沒有任何合理理由身處現場，加上部分被告有口罩、手套等物，推論各人明知正發生非法集結仍到場壯大聲勢，裁定全部罪成。

【案件編號：DCCC855/20及DCCC475,609/21】

明報記者

（反修例風暴）