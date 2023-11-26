抽「懿居」家庭 高薪比例增 公屋聯會料因價高 收入稍低者減

據悉，煥然懿居二期（即第三座）260伙本周中將以電腦隨機排序，定出申請者優次號碼，明年3月揀樓。倘錯過今次選購機會，下一個可供選購的首置盤是長實拓建的觀塘安達臣道1000個首置單位，預計2026年建成，未知會否以現樓推售。

超額13倍 周中攪珠

現時市建局是把單身及家庭申請者收入以「上半」及「下半」分為兩個組別，今次單身及家庭收入「上半」組為35,501至40,300元和71,001至80,600元，「下半」組則為31,001至35,500元和62,001至71,000元。據本報取得市建局及相關方面資料，煥然懿居先後3次推售，以申請者填報交回的資料顯示，今次入息「上半」的家庭申請者，佔家庭申請總數近四成，而第一期（第一及二座）2019年1月首次推售及2020年11月重售貨尾，「上半」家庭組別佔家庭總數均少於三成（見表）。至於單身申請組別，今次入息「上半」組別佔總數近四成，之前兩次為三分之一及近三成。

翻查資料，煥然懿居一期共493個單位，先後於2019年1月及2020年11月推售450伙和43伙，接獲20,886份及4,906份申請表，分別超額認購45倍及113倍。至於其餘由政府推展的首置項目，除油柑頭項目早前政府邀請房協承建外，其餘3個均屬市建局重建項目，分別是煥然懿居第三座、大坑西新邨重建項目、九龍城靠背壟道/浙江街的公務員建屋合作社重建試點項目。

招國偉料「朗然」同况

公屋聯會總幹事招國偉相信，較高收入家庭申請比率上升，與入息「下半」家庭申請個案減少有關。他解釋，今期單位以市價七八折定價，售價408.2萬至964.2萬元，較低收入家庭未必能負擔，令部分家庭放棄申請，他相信有關情况亦會出現於房協的「朗然」。

申請者大多40歲以下

另外，市建局提供已接獲申請表資料顯示，根據初步統計，約四成申請者從未申請資助出售房屋；申請者大多是40歲以下年輕人，佔總數近九成；一人申請者佔逾七成。至於現居住址，約四成申請者填報新界，其中以沙田、葵青及西貢區居住申請者佔較多。

明報記者