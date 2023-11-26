愛國教育工作組明年初成立 陳國基：全方位推動

加強教師培訓學生國情學習

陳國基昨出席香港青少年愛國主義教育基金會成立儀式致辭時表示，由他領導的「憲法與基本法推廣督導委員會」，明年初成立愛國主義教育工作小組。他又表示，政府會做好校園內外的國民教育工作，教育局將繼續支援學校推動國民教育，民政及青年事務局則會繼續推展內地交流和實習計劃，讓青年親身體驗國家歷史文化和最新發展等。

由全國政協常委、香港友好協進會會長譚錦球擔任會長的香港青少年愛國主義教育基金會昨成立。譚錦球表示，基金會成立目的是為本港青年提供更多接受愛國主義教育的機會，並將舉辦研討會、文化體驗等活動，以及設立助學金供基層學生參加愛國主義教育課程。

基金會昨捐出1500萬元予特區政府，以支持政府工作。主席陳鴻道表示，基金會亦正籌備助學金計劃，資助基層家庭中小學生學習。

設助學金 學生須交愛國活動計劃書

按照計劃，申請者須為綜援或領取書簿津貼的本港中小學生，獲學校校長或班主任推薦，申請時需提交一份以「中國優秀文化傳承」或「愛國主義教育」為主題的活動計劃書，以及校內成績等文件副本，經學校提出申請，首階段資助中、小學生各100人。下月至明年2月29日申請，最快明年4至5月撥款，獲批每名小學生可獲3000元，每名中學生可獲5000元。