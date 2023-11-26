童軍知友社10月處理17宗意圖自殺 接近去年總數

調查：逾半中學生情緒困擾

調查今年第三季進行，問卷主體採用簡式健康量表（BSRS-5），分別於社區及42所中學隨機抽樣訪問2005名中一至中六學生。結果發現，22%中學生有輕度情緒困擾，23%中度情緒困擾，9%嚴重情緒困擾。近10%表示曾有自我傷害的念頭，其中八成不會向朋友或家人分享。37%認為他人對減低自我傷害的念頭並無太大、甚至全無幫助。

知友社稱，調查結果一定程度反映朋友或家人缺乏協助有精神健康需要中學生的技巧，且焦慮及自卑與自殺風險有密切關係，俱有超過四成受訪者表示受困擾，認為情况值得關注。

企圖自殺個案不少涉學業

知友社督導主任（綜合服務）鄭仲文表示，中心上月處理17宗意圖自殺、需社工介入個案，接近過往一年十多宗的總數。他表示不少個案與學業相關，認為今年9月學生復常上學後，令過往疫情期間抑壓的壓力「爆煲」。

童軍知友社總監陳立基表示，調查結果反映香港青少年潛藏的自我傷害意圖相當嚴峻，促政府正視青少年的精神健康危機，師長朋輩主動關懷身邊青少年。

童軍知友社副總監（青少年服務）馮志豪建議，學校加強青少年學習「自我關懷」的概念，及早辨識自己精神健康狀態，有需要時懂求助。他亦提及可提供訓練給家長、教師、輔導人員等，提升他們對身邊青少年精神健康狀况的敏銳度，及時適當支援。

知友社昨亦舉辦「SOUL Nice To Meet You精神健康守護者體驗工作坊」，培訓持份者認識如何協助有精神健康需要中學生，包括以VR應用程式學習溝通技巧、AR了解基本情緒元素。